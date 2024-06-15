غلق منطقة مشجعين يورو 2024 بهامبورج بسبب الرياح الشديدة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المنظمون أن منطقة الجماهير ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" تم إغلاقها لأسباب أمنية اليوم السبت بسبب الرياح القوية.

وقرر المنظمون وقوات الأمن غلق المنطقة حيث كانت هبات الرياح تصل إلى قوة العاصفة في الثامنة صباحا، ويتوقع استمرار ذلك طوال اليوم.

ويأمل المنظمون في فتح منطقة المشجعين، حيث يتم عرض كل مباريات البطولة التي تستمر لمدة شهر في ألمانيا، مرة أخرى غدا الأحد.

وتعد منطقة المشجعين بشاشات العرض الخاصة بها أصغر من منطقة المشاهدة العامة في المدنية ، حيث تذاع فيها كل مباريات المنتخب الألماني، وكل المباريات التي تقام في هامبورج، وكل المباريات بداية من الأدوار الاقصائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز