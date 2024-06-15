تشكيلة المجر وسويسرا لمباراة المنتخبين في بطولة أوروبا 2024

المصدر: وكالات

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فيما يلي تشكيلة المجر وسويسرا لمباراتهما في المجموعة الأولى ببطولة أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم السبت.



المجر:

بيتر جولاتشي، آدم لانج، ويلي أوربان، أتيلا سالاي، أتيلا فيولا، آدم ناجي، أندراش شيفر، ميلوش كيركيز، رولاند شالاي، دومينيك سوبوسلاي (القائد)، بارناباس فارجا.

سويسرا:

يان زومر، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، فابيان شير، سيلفان فيدمر، ريمو فرويلر، جرانيت تشاكا (القائد)، دان ندوي، ميشيل أبيشير، كوادو دواه، روبن فارجاس.



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