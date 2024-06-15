إيطاليا تبدأ رحلة الدفاع عن لقب أمم أوروبا أمام ألبانيا

المصدر: برلين - أف ب

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ستكون إيطاليا مطالبة بالفوز منذ البداية حين تستهل دفاعها عن اللقب اليوم ضد ألبانيا، فيما يتجدد الموعد بين إسبانيا وكرواتيا على الملعب الأولمبي في برلين، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس أوروبا 2024 .

خالفت إيطاليا التوقعات في النسخة الماضية حين توجت باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح، لا سيما أنها دخلت البطولة بعدما غابت عن كأس العالم لأول مرة منذ 1958.

ولن تكون مهمة «سكوادرا أتزورا» سهلة ضد ألبانيا التي تعول على مدربها البرازيلي سيلفينيو وعشرة من لاعبيها المحترفين في الدوري الإيطالي، إضافة إلى الجمهور الذي سيملأ «أكثر من نصف مدرجات» ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، يصطدم المنتخب الإسباني بلوكا مودريتش ورفاقه الكروات في النهائيات القارية الرابعة توالياً بعدما تواجه الطرفان في دور المجموعات لنسختي 2012، ثم ثمن نهائي النسخة الماضية صيف 2021 .

واستناداً إلى المشاركة الرسمية الأخيرة، يعتبر المنتخب الإسباني مرشحاً للتأهل بعد تغلبه على إيطاليا وكرواتيا في نصف نهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية . وفي المجموعة الأولى يلتقي المجر وسويسرا في مواجهة بين منتخبين مرشحين للمنافسة على الوصافة.

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