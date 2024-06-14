أوروبا 2024: ليفاندوفسكي "قد يكون" جاهزاً لمباراة بولندا الثانية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

رَدَّ مدرب المنتخب البولندي ميخال بروبييرش على التقارير التي تتحدث عن إمكانية عدم مشاركة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي في دور المجموعات لكأس أوروبا المقررة اعتباراً من الجمعة في ألمانيا، كاشفاً أن هداف برشلونة الإسباني "قد" يكون جاهزاً لخوض المباراة الثانية ضد النمسا بعد أسبوع في برلين.

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة في فخذه خلال مباراة ودية ضد تركيا الإثنين (2-1)، ما سيحرمه بالتأكيد من خوض المباراة الأولى لبلاده في المجموعة الرابعة الأحد ضد هولندا.

وبدا بروبييرش متفائلاً بإمكانية تعافي الهداف السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين في الوقت المناسب لخوض مباراة الجولة الثانية ضد النمسا الجمعة المقبل، قائلاً "قد ينضم روبرت للفريق للمباراة ضد النمسا. فوجئت عندما قرأت تعليقات تتحدث عن استحالة (التعافي سريعاً) حين يتعرض العضل لتمزق".

وتابع "هناك درجات مختلفة في ما يتعلق بإصابة من هذا النوع. هناك تقدم في العلاج والطاقم الطبي يفعل كل ما باستطاعته من أجل إعادته على قدميه"، كاشفاً "سيخوض روبرت التمارين الفردية اليوم (الجمعة)، لكن يجب أن تسألوا المعالجين الفيزيائيين عن التفاصيل. أنا لا أسألهم عن أمور مماثلة لأني أثق بهم...".

وتعرض مهاجم فيرونا الإيطالي كارول شفيدرسكي لإصابة في الكاحل خلال الاحتفال بالهدف الأول ضد تركيا، لكن بروبييرش كشف أنه عاد إلى التمارين الجماعية.

وكانت بولندا خسرت لهذه النهائيات جهود المهاجم الآخر أركاديوش ميليك الذي أصيب خلال المباراة الإعدادية الأولى أمام أوكرانيا (3-1).

وخضع ميليك لجراحة مجهرية في الغضروف المفصلي الأيسر، وفقاً ما أفاد فريقه يوفنتوس الإيطالي في بيان، من دون تحديد موعد نهائي لمدة غيابه.

وبعد لقاء هولندا ثم النمسا، تختتم بولندا مشوارها في المجموعة الرابعة بلقاء فرنسا وصيفة بطلة العالم في 25 يونيو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز