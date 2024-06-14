طموح الماتادور يصطدم بأحلام الكروات في يورو 2024
يستهل منتخب إسبانيا مشواره في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، بمواجهة غاية في الصعوبة أمام نظيره الكرواتي غدا السبت على الملعب الأولمبي ببرلين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية.
وتصطدم طموحات المنتخب الإسباني في تحقيق اللقب الرابع في بطولة كأس أمم أوروبا ، بأحلام نظيره الكرواتي في اعتلاء منصة التتويج للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.
وسبق للمنتخب الإسباني أن توج بلقب البطولة في أعوام 1964 و2008 و2012، وكان قريبا من تحقيق الإنجاز أو على الأقل الوصول للنهائي في النسخة الماضية، قبل الخسارة أمام المنتخب الإيطالي، الذي توج باللقب فيما بعد، في الدور قبل النهائي بضربات الترجيح.
وأوقعت القرعة المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيطاليا وكرواتيا وألبانيا، حيث سينطلق مشواره في المسابقة بمواجهة كرواتيا غدا السبت وبعد ذلك بخمسة أيام سيواجه إيطاليا في جيلسنكيرشن، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة ألبانيا يوم 24 من الشهر ذاته في دوسلدورف.
وتأهل المنتخب الإسباني إلى البطولة بعد تصدره المجموعة الأولى بالتصفيات، والتي ضمت إلى جانبه اسكتلندا والنرويج وقبرص وجورجيا.
وخلال مشواره بالتصفيات فاز المنتخب الإسباني على النرويج 3/ صفر و1/صفر، وعلى جورجيا 7/1 و3/1 وعلى قبرص 6/ صفر و3/1 وجاءت خسارته الوحيدة في التصفيات أمام اسكتلندا بنتيجة صفر/2 قبل أن يرد اعتباره بالفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب.
وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 21 نقطة، وجاء خلفه منتخب اسكتلندا برصيد 17 نقطة ليتأهل معه إلى النهائيات.
ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في ارتفاع مستواه بعد خيبة الأمل الكبيرة في كأس العالم 2022، إلى مدربه لويس دي لا فوينتي، الذي أعاد الأمل للجماهير في وجود فريق إسباني قادر على المنافسة على البطولات، بالنظر إلى مشوار الفريق في التصفيات.
ويضم المنتخب الإسباني العديد من الوجوه المألوفة والأسماء المتواجدة بقوة عالميا، مثل بيدري من برشلونة ورودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يعده الكثيرين بمثابة أفضل لاعب وسط في العالم حاليا، بالإضافة إلى القائد والمهاجم ألفارو موراتا وعناصر الخبرة مثل داني كارفخال وناتشو هيرنانديز وغيرهم.
وإلى جانب اعتماده على عناصر الخبرة والشباب، يعلم المنتخب الإسباني جيدا، أن التاريخ يقف إلى جانبه في بطولة أمم أوروبا، والتي يشارك فيها للمرة 12 في تاريخه.
وقبل خوض البطولة القارية خاض الماتادور الإسباني مباراتين وديتين حيث اكتسح أندورا 5 /صفر وايرلندا الشمالية 5 /1.
كما خاض منتخب كرواتيا مباراتين وديتين فاز خلالهما على مقدونيا الشمالية 3 / صفر وعلى البرتغال 2 /1.
والتقى منتخب كرواتيا نظيره الإسباني عشر مرات من قبل حيث فاز ثلاث مرات مقابل تعادل وحيد وست هزائم، كما قابل إيطاليا تسع مرات حيث فاز ثلاث مرات وتعادل في خمس وخسر مرة واحدة، بينما يواجه ألبانيا للمرة الأولى.
وشارك منتخب كرواتيا في كأس أمم أوروبا للمرة الأولى بعد الانفصال عن يوغسلافيا في عام 1996 ، وفي الإجمالي تأهل الكروات لسبع نسخ من البطولة القارية ، بما في ذلك يورو 2024.
وعلى مدار مشاركاته الست السابقة في كأس أمم أوروبا ، تمثلت أبرز نجاحات كرواتيا في بلوغ دور الثمانية مرتين في نسختي 1996 و2008 فيما خرج من دور المجموعات مرتين ومن دور الـ16 مرتين.
وخلال مشواره القاري خاض منتخب كرواتيا 22 مباراة حيث فاز في تسع وتعادل في ست وخسر في سبع، وسجل 30 هدفا واهتزت شباكه 28 مرة.
وفي التصفيات القارية خاض منتخب كرواتيا 78 مباراة حيث فاز في 50 وتعادل في 17 وخسر في 11 مباراة، وسجل 148 هدفا مقابل 50 هدفا سكنت شباكه.
وفي تصفيات يورو 2024 حل منتخب كرواتيا في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة، بعد ان حقق خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد وهزيمتين.
ويأتي النجاح الأبرز للكرة الكرواتية من خلال كأس العالم ، حيث حصد الفريق ثلاث ميداليات على مدار مشاركاته بواقع فضية واحدة وبرونزيتين.
وفي أول مشاركة بالمونديال عام 1998 حل منتخب كرواتيا ثالثا لكنه خرج من دور المجموعات خلال مشاركاته الثلاث التالية في نسخ 2002 و2006 و2014، قبل أن يسجل إنجازا تاريخيا في مونديال روسيا 2018 بحلوله في المركز الثاني بعد خسارته أمام فرنسا في المباراة النهائية ثم جاء في المركز الثالث في مونديال قطر 2022.
ويتسلح منتخب كرواتيا بالجيل الذهبي الحالي خلال مشواره في يورو 2024 حيث يضم بين صفوفه مزيجا من الخبرة وعناصر الشباب، وأسماء رنانة تزين قوائم كبار الأندية الأوروبية، ومن بينهم يوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي وبورنا سوسا مدافع أياكس أمستردام وبوسيب ستانيسيتش مدافع باير ليفركوزن بطل ألمانيا ولوكا مودريتش قائد ريال مدريد وماتيو كوفاسيتش لاعب وسط مانشستر سيتي ومارسيلو بروزوفيتش نجم النصر السعودي وأندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، صاحب الإنجازات المضيئة في تاريخ الكرة الكرواتية.
ويعتبر لوكا مودريتش أكثر اللاعبين مشاركة بقميص منتخب كرواتيا برصيد 174 مباراة دولية.