طموح الماتادور يصطدم بأحلام الكروات في يورو 2024

المصدر: وكالات

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يستهل منتخب إسبانيا مشواره في كأس أمم ‏أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، بمواجهة غاية في الصعوبة أمام نظيره ‏الكرواتي غدا السبت على الملعب الأولمبي ببرلين في الجولة الأولى من مباريات ‏المجموعة الثانية للبطولة القارية.‏

وتصطدم طموحات المنتخب الإسباني في تحقيق اللقب الرابع في بطولة كأس أمم ‏أوروبا ، بأحلام نظيره الكرواتي في اعتلاء منصة التتويج للبطولة القارية للمرة ‏الأولى في تاريخه.‏

وسبق للمنتخب الإسباني أن توج بلقب البطولة في أعوام 1964 و2008 ‏و2012، وكان قريبا من تحقيق الإنجاز أو على الأقل الوصول للنهائي في ‏النسخة الماضية، قبل الخسارة أمام المنتخب الإيطالي، الذي توج باللقب فيما ‏بعد، في الدور قبل النهائي بضربات الترجيح‎.‎

وأوقعت القرعة المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات ‏إيطاليا وكرواتيا وألبانيا، حيث سينطلق مشواره في المسابقة بمواجهة كرواتيا غدا ‏السبت وبعد ذلك بخمسة أيام سيواجه إيطاليا في جيلسنكيرشن، ثم يختتم دور ‏المجموعات بمواجهة ألبانيا يوم 24 من الشهر ذاته في دوسلدورف‎.‎

وتأهل المنتخب الإسباني إلى البطولة بعد تصدره المجموعة الأولى بالتصفيات، ‏والتي ضمت إلى جانبه اسكتلندا والنرويج وقبرص وجورجيا‎.‎

وخلال مشواره بالتصفيات فاز المنتخب الإسباني على النرويج 3/ صفر ‏و1/صفر، وعلى جورجيا 7/1 و3/1 وعلى قبرص 6/ صفر و3/1 وجاءت ‏خسارته الوحيدة في التصفيات أمام اسكتلندا بنتيجة صفر/2 قبل أن يرد اعتباره ‏بالفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب‎.‎

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 21 نقطة، وجاء خلفه منتخب اسكتلندا ‏برصيد 17 نقطة ليتأهل معه إلى النهائيات‎.‎

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في ارتفاع مستواه بعد خيبة الأمل الكبيرة في ‏كأس العالم 2022، إلى مدربه لويس دي لا فوينتي، الذي أعاد الأمل للجماهير ‏في وجود فريق إسباني قادر على المنافسة على البطولات، بالنظر إلى مشوار ‏الفريق في التصفيات‎.‎

ويضم المنتخب الإسباني العديد من الوجوه المألوفة والأسماء المتواجدة بقوة ‏عالميا، مثل بيدري من برشلونة ورودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ‏والذي يعده الكثيرين بمثابة أفضل لاعب وسط في العالم حاليا، بالإضافة إلى ‏القائد والمهاجم ألفارو موراتا وعناصر الخبرة مثل داني كارفخال وناتشو هيرنانديز ‏وغيرهم‎.‎

وإلى جانب اعتماده على عناصر الخبرة والشباب، يعلم المنتخب الإسباني جيدا، ‏أن التاريخ يقف إلى جانبه في بطولة أمم أوروبا، والتي يشارك فيها للمرة 12 في ‏تاريخه‎.‎

وقبل خوض البطولة القارية خاض الماتادور الإسباني مباراتين وديتين حيث ‏اكتسح أندورا 5 /صفر وايرلندا الشمالية 5 /1.‏

كما خاض منتخب كرواتيا مباراتين وديتين فاز خلالهما على مقدونيا الشمالية 3 ‏‏/ صفر وعلى البرتغال 2 /1.‏

والتقى منتخب كرواتيا نظيره الإسباني عشر مرات من قبل حيث فاز ثلاث مرات ‏‏مقابل تعادل وحيد وست هزائم، كما قابل إيطاليا تسع مرات حيث فاز ثلاث ‏‏مرات وتعادل في خمس وخسر مرة واحدة، بينما يواجه ألبانيا للمرة الأولى.‏

وشارك منتخب كرواتيا في كأس أمم أوروبا للمرة الأولى بعد الانفصال عن ‏‏يوغسلافيا في عام 1996 ، وفي الإجمالي تأهل الكروات لسبع نسخ من البطولة ‏‏القارية ، بما في ذلك يورو 2024.‏

وعلى مدار مشاركاته الست السابقة في كأس أمم أوروبا ، تمثلت أبرز نجاحات ‏‏كرواتيا في بلوغ دور الثمانية مرتين في نسختي 1996 و2008 فيما خرج من ‏‏دور المجموعات مرتين ومن دور الـ16 مرتين.‏

وخلال مشواره القاري خاض منتخب كرواتيا 22 مباراة حيث فاز في تسع وتعادل ‏‏في ست وخسر في سبع، وسجل 30 هدفا واهتزت شباكه 28 مرة.‏

وفي التصفيات القارية خاض منتخب كرواتيا 78 مباراة حيث فاز في 50 ‏‏وتعادل في 17 وخسر في 11 مباراة، وسجل 148 هدفا مقابل 50 هدفا سكنت ‏‏شباكه.‏

وفي تصفيات يورو 2024 حل منتخب كرواتيا في المركز الثاني بالمجموعة ‏‏الرابعة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة، بعد ان حقق ‏‏خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد وهزيمتين.‏

ويأتي النجاح الأبرز للكرة الكرواتية من خلال كأس العالم ، حيث حصد الفريق ‏‏ثلاث ميداليات على مدار مشاركاته بواقع فضية واحدة وبرونزيتين.‏

وفي أول مشاركة بالمونديال عام 1998 حل منتخب كرواتيا ثالثا لكنه خرج من ‏‏دور المجموعات خلال مشاركاته الثلاث التالية في نسخ 2002 و2006 ‏‏و2014، قبل أن يسجل إنجازا تاريخيا في مونديال روسيا 2018 بحلوله في ‏‏المركز الثاني بعد خسارته أمام فرنسا في المباراة النهائية ثم جاء في المركز ‏‏الثالث في مونديال قطر 2022.‏

ويتسلح منتخب كرواتيا بالجيل الذهبي الحالي خلال مشواره في يورو 2024 ‏‏حيث يضم بين صفوفه مزيجا من الخبرة وعناصر الشباب، وأسماء رنانة تزين ‏‏قوائم كبار الأندية الأوروبية، ومن بينهم يوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي ‏‏وبورنا سوسا مدافع أياكس أمستردام وبوسيب ستانيسيتش مدافع باير ليفركوزن ‏‏بطل ألمانيا ولوكا مودريتش قائد ريال مدريد وماتيو كوفاسيتش لاعب وسط ‏‏مانشستر سيتي ومارسيلو بروزوفيتش نجم النصر السعودي وأندري كراماريتش ‏‏مهاجم هوفنهايم، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، صاحب الإنجازات المضيئة ‏‏في تاريخ الكرة الكرواتية.‏

ويعتبر لوكا مودريتش أكثر اللاعبين مشاركة بقميص منتخب كرواتيا برصيد ‏‏174 ‏مباراة دولية.‏

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