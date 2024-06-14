أسكتلندا الأكبر عمراً والتشيك الأصغر وصربيا الأطول وإسبانيا الأقصر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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رشح موقع المرصد العالمي لكرة القدم، ألمانيا وإسبانيا للفوز بكأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في ألمانيا مساء اليوم الجمعة، وذلك بناءً على تحليل القدرات التنافسية للمنتخبات المشاركة، وتم حسابه من خلال مؤشر يقيس عدد الدقائق التي لعبها لاعبو كرة القدم خلال العام الماضي، والذين تم اختيارهم حسب المستوى الرياضي لمبارياتهم، إذ بلغ متوسط مشاركات لاعبي المنتخب الألماني 82.9 دقيقة، وتلاهم لاعبو إسبانيا 82.4 دقيقة للاعب، ورجح الموقع، وصول فرنسا وإنجلترا إلى الدور نصف النهائي، وتطاردهما البرتغال.

في حين، تباينت أعمار لاعبي المنتخبات المشاركة، ليكون منتخب إسكتلندا الأكبر بمتوسط عمر 28.8 سنة، وتلتها ألمانيا 28.6 سنة، ثم سويسرا، بولندا، الدنمارك وكرواتيا 28.2 سنة، والأصغر التشيك 25.8 سنة، وفيما يتعلق بالطول، فإن الحد الأقصى بلغ 186.5 سم في صربيا، و186.2 سم في الدنمارك، والأقصر 181.6 سم في إسبانيا، ومن حيث نسبة لاعبي كرة القدم الذين يلعبون لأندية خارج الدولة الممثلة، فتراوحت النسب من 100% للدنمارك وألبانيا، إلى 8% لإنجلترا.

ورصد الموقع القيمة التسويقية للاعبي المنتخبات المشاركة، وتصدرتها إنجلترا بقيمة 1.69 مليار يورو، وتلتها فرنسا 1.41 مليار يورو، والبرتغال 1.22 مليار يورو، وعلى المستوى الفردي، يتفوق جود بيلينغهام على نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي والإنجليزي فيل فودين، فيما كان منتخب رومانيا الأقل بقيمة تسويقية 91 مليون يورو.

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