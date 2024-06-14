ألمانيا واسكتلندا يفتتحان «أمم أوروبا» الليلة

المصدر: برلين - وكالات

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ستكون ألمانيا محط أنظار محبي الساحرة المستديرة في العالم بصفة عامة وكرة القدم في القارة العجوز على وجه الخصوص، حينما تستضيف النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي تنطلق فعالياتها اليوم.

وتقام البطولة القارية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل في 10 مدن ألمانية، هي العاصمة برلين بالإضافة لمدن ميونخ ودورتموند وهامبورج وفرانكفورت وشتوتجارت وجيلسنكيرشن وكولونيا ودوسلدورف ولايبزج.

ويلعب منتخب ألمانيا مع اسكتلندا في المباراة الافتتاحية في ميونيخ عند الساعة 11 ليلاً بتوقيت الإمارات، وتأمل الدولة المضيفة أن تستمر رحلتها حتى النهائي المقرر في برلين في 14 يوليو المقبل.

ومنحت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألمانيا شرف استضافة البطولة في 27 سبتمبر 2018، بعدما تفوق ملفها في الاقتراع السري، الذي أجرته اللجنة بمقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية، على ملف تركيا لتنظيم المسابقة. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها بطولة أمم أوروبا، التي تجرى كل 4 سنوات، على الأراضي الألمانية، علماً بأنها المرة الثانية التي تحتضنها ألمانيا الموحدة. واستضافت ألمانيا الغربية نسخة أمم أوروبا عام 1988، قبل أن تنظم ألمانيا الموحدة 4 مباريات في النسخة الماضية للمسابقة (يورو 2020) بمدينة ميونخ، حيث كانت تلك البطولة تجرى في عدد من المدن بمختلف أنحاء القارة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها أمم أوروبا فيما كان يُعرف سابقاً بألمانيا الشرقية في ظل وجود مدينة لايبزج ضمن المدن المضيفة لـ(يورو 2024)، كما أنها النسخة الأولى التي تكون فيها ألمانيا الموحدة بمثابة دولة مضيفة منفردة.

وبصفتها الدولة المضيفة، تأهلت ألمانيا للبطولة تلقائياً، بينما صعدت المنتخبات الـ23 المتبقية عبر التصفيات، حيث بلغ 20 منتخباً النهائيات عن طريق التأهل المباشر من خلال احتلال المركزين الأول والثاني بالمجموعات العشر في التصفيات، بينما تم تحديد المقاعد الثلاثة المتبقية في المسابقة بواسطة الملحق.

وتم منح أماكن في الملحق المؤهل لـ(يورو 2024) للمنتخبات التي حققت أفضل أداء في دوري الأمم الأوروبية موسم 2022 / 2023 والتي أخفقت بالفعل في الصعود للبطولة من خلال التصفيات.

ومن بين المنتخبات الـ24 المتأهلة لـ(يورو 2024)، شارك 19 منتخباً في النسخة السابقة (يورو 2020)، حيث كان من بينها منتخبا إيطاليا (حامل اللقب) وإنجلترا (الوصيف)، بالإضافة إلى فرنسا وصيفة مونديال 2022، وكرواتيا صاحبة الميدالية البرونزية بكأس العالم الأخيرة. يشار إلى أن منتخب البرتغال هو الوحيد الذي صعد للنهائيات دون أن يفقد أي نقطة في مشوار التصفيات، بفوزه في جميع مباريات مجموعته، في حين تأهلت فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والمجر ورومانيا أيضاً دون أن تتلقى أي خسارة.

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