منتخب ألمانيا يواجه نظيره الأسكتلندي غداً في افتتاح "يورو 2024"

المصدر: وام

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تنطلق غداً منافسات النسخة الـ17 من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، حيث تجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي ألمانيا - البلد المنظم - واسكتلندا على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونخ الألمانية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخبي المجر وسويسرا.

وتقام "يورو 2024" في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، في 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتقام المنافسات على 10 ملاعب في 10 مدن ألمانية.

ويسعى منتخب ألمانيا، في مباراته الأولى، للتعبير عن رغبته في استثمار إقامة البطولة على أرضه والفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، سعياً للانفراد بصدارة قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، حيث يتساوى حالياً مع نظيره الإسباني برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

ويتزامن الطموح الألماني مع نتائج أقل من المتوقع حققها المنتخب في آخر مشاركة له بنسخة عام 2020 والتي خرج فيها من دور الـ16، والأمر نفسه تكرر في كأس العالم 2022 والخروج من الدور الأول.

وبقيادة فنية شابة جديدة ممثلة في وليان ناجلسمان يسعى المنتخب الألماني إلى استعادة هيبته الأوروبية، وتحقيق فوز افتتاحي محفز على نظيره الأسكتلندي.

وفي المقابل يسعى المنتخب الأسكتلندي في ظهوره الرابع بكأس الأمم الأوروبية وبقيادة مدربه ستيف كلارك، إلى تحقيق نتيجة مغايرة لمعظم التوقعات التي تصب في مصلحة المنتخب الألماني.

ويستند المنتخب الاسكتلندي، في سعيه لتقديم مشاركة مميزة إلى نتائجه التي حققها في مشوار تصفيات "يورو 2024" والتي احتل فيها المركز الثاني في مجموعته خلف المنتخب الإسباني بفارق 4 نقاط فقط، بعد أن أحرز خمسة ‏انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.‏

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب ألمانيا 831 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية لمنتخب اسكتلندا 207.4 مليون يورو.

وعلى مدار نسخ البطولة الـ 16 الماضية، ومنذ انطلاقتها في عام 1960، لم تشهد أي مباراة افتتاحية غزارة تهديفية أكثر مما شهدته النسخة الأولى التي أقيمت في فرنسا، وجمعت بين المنتخبين الفرنسي واليوغسلافي، وشهدت تسجيل 9 أهداف، حيث انتهت بفوز يوغسلافيا 5-4.

وتلتها في عدد الأهداف نسخة 1976، والتي أقيمت في يوغسلافيا، وشهدت إقامة مباراتين افتتاحيتين في نفس التوقيت، اذ كان العدد الأكبر في المباراة الثانية بفوز المانيا على يوغسلافيا 4-2 “6 أهداف”، والأولى فازت تشيكوسلوفاكيا على هولندا 3-1 “4 أهداف”.

واجمالا شهدت المباريات الافتتاحية للنسخ الـ16 الماضية، تحقيق الفوز في 12 مباراة، والتعادل الإيجابي في 4، والسلبي بنسخة واحدة.

وتساوى عدد أهداف المباريات الافتتاحية بـ"3 أهداف" في “ ست نسخ ” ، 1964 بإسبانيا، اذ فازت إسبانيا على المجر 2-1، وفي نسخة 1972 ببلجيكا، وفازت المانيا على بلجيكا 2-1، وفي نسخة 2000 ببلجيكا وهولندا، اذ فازت بلجيكا على السويد 2-1، وفي نسخة 2004 بالبرتغال، اذ فازت اليونان على البرتغال 2-1، وفي نسخة 2016 بفرنسا،

وفازت الأخيرة على رومانيا 2-1، وفي نسخة 2020، وفازت إيطاليا على تركيا 3-0.

وتم تسجيل هدفين فقط في المباريات الافتتاحية بأربع نسخ، وهي ألمانيا 1988، بتعادل ألمانيا مع إيطاليا 1-1 ، والسويد 1992، بتعادل السويد مع فرنسا 1-1، وإنجلترا بنسخة 1996، بتعادل إنجلترا مع سويسرا 1-1، وفي نسخة 2012، ببولندا، وأوكرانيا، وشهدت تعادل بولندا واليونان 1-1.

فيما تم تسجيل هدف واحد في افتتاحية ثلاث نسخ ، وهي إيطاليا 1980، وشهدت فوز ألمانيا على تشيكوسلوفاكيا، وفرنسا 1984، وفازت فرنسا على الدنمارك 1-0، و2008 في النمسا، وسويسرا، وفازت التشيك على سويسرا 1-0، في حين كانت المباراة الافتتاحية الوحيدة التي انتهت بالتعادل السلبي، بنسخة 1968، في إيطاليا، وتعادلت فيها إيطاليا مع الاتحاد السوفيتي السابق بدون أهداف.

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