ميسي يرد على تصريحات مبابي بشأن بطولة أمم أوروبا

المصدر: البيان

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رد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، على زميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد.

وكان مبابي صرح بأن بطولة أمم أوروبا "اليورو"، أصعب من بطولة كأس العالم.

وقال ميسي في هذا الشأن: "كيليان قال أيضًا إن منتخبات أمريكا الجنوبية لا تقدر على منافسة المنتخبات الأوروبية، كل لاعب يعظم البطولة التي يلعب بها".

وألمح ميسي في حوار أجراه مع شبكة "ESPN"، إلى خطأ معايير مبابي، مستنكرًا الحسم بصعوبة بطولة أوروبا رغم أنه لا يشارك بها كثير من أبطال كأس العالم.

وأردف: "بطولة أمم أوروبا مهمة للغاية، لكن لا يشارك بها مثلاً، منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات، والبرازيل بطل العالم 5 مرات، وأوروغواي بطل العالم مرتين.. أليس كذلك؟".

وأتم ميسي، قائلاً: "في كأس العالم، تتواجد أفضل الفرق، وعادة ما يتواجد جميع أبطال كأس العالم، لهذا السبب يتطلع الجميع ليكونوا أبطال العالم".

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