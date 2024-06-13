رونالدو: اللعب في سن الـ 39 «هدية»

المصدر: برلين - أ ف ب

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اعتبر النجم كريستيانو رونالدو أن المنتخب البرتغالي «حب حياتي»، مشيراً إلى أن الاستمرار في اللعب على هذا المستوى بعمر الـ 39 هو «هدية»، وذلك على هامش انطلاق كأس أوروبا 2024 لكرة القدم غداً.

استعد مهاجم النصر السعودي للبطولة القارية بتسجيله ثنائية في المباراة التي فازت فيها البرتغال على إيرلندا 3 - 0 ودياً الثلاثاء، معززاً رقمه القياسي بعدد الأهداف الدولية بعدما رفعه إلى 130 هدفاً.

قال «أعلم أنه لم يعد لدي الكثير من السنوات في مسيرتي»، مضيفاً «إنها هدية أن ألعب عاماً تلو الآخر بعد الـ 35 من العمر. أنا الآن في الـ 39 من عمري وكل عام يتعلق بالاستمتاع (بنفسي). التسجيل للمنتخب الوطني هو أمر مميز. المنتخب الوطني هو حب حياتي، والفوز بكأس أوروبا سيكون بمثابة حلم».

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