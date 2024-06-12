استبعاد بافلوفيتش من قائمة ألمانيا في (يورو 2024) بسبب المرض

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن لاعب خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش استبعد من بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب المرض وسيتم استبداله في التشكيلة باللاعب إيمري كان، قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وغاب بافلوفيتش /20 عاما/ لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن أول حصتين تدريبيتين لمنتخب ألمانيا بمعسكر الفريق في مدينة هيرتسوجيناوراخ، ولم يصل حتى إلى المعسكر بسبب عدوى لم يتم الإفصاح عنها.

ولم يكن من المتوقع أن يلعب بافلوفيتش، الذي دخل التشكيلة الأساسية لبايرن ومنتخب ألمانيا خلال الموسم الحالي فقط، أساسيا مع منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية ضد اسكتلندا بعد غد الجمعة.

ومن المقرر أن يتكون خط وسط المنتخب الألماني أمام اسكتلندا من توني كروس وروبرت أندريخ والقائد إيلكاي جوندوجان، في المباراة التي تقام بملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ الألمانية.

وقال جمال موسيالا، زميله بافلوفيتش في منتخب ألمانيا وبايرن، خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هذا يشكل ضربة موجعة للغاية بالنسبة له. سيبقى إيجابيا بالتأكيد، وسنتحدث مع بعضنا البعض في الأيام المقبلة".

وقدم كان، وهو لاعب أساسي سابق في منتخب ألمانيا، موسما قويا مع دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، علما بأنه يمكنه أيضا اللعب في خط الدفاع.

وخاض كان /30 عاما/ آخر مبارياته الدولية الـ43 في سبتمبر الماضي خلال فوز منتخب ألمانيا 2 / 1 على فرنسا تحت قيادة المدرب المؤقت رودي فولر.

وابتعد كان، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، عن حسابات يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا الحالي، قبل أن يستعين به الآن، قبل ساعات قليلة على انطلاق أمم أوروبا.

وتسبب غياب بافلوفيتش عن تدريب منتخب ألمانيا، في وقت سابق اليوم، في تأجيل التقاط الصورة الرسمية للفريق، ومن المتوقع الآن أن يتم ذلك غدا الخميس بعد وصول كان لمعسكر الفريق.

وواصل سوء الحظ ملازمته لبافلوفيتش مع منتخب ألمانيا، الذي تجرى منافسات أمم أوروبا على ملاعبه، حيث لم يتمكن من تسجيل ظهوره الأول مع الفريق خلال فترة التوقف الدولي التي جرت في مارس الماضي، بسبب معاناته من التهاب اللوزتين، ليغيب عن فوز منتخب (الماكينات) على منتخبي فرنسا وهولندا وديا.

وفي بداية المعسكر الإعدادي لمنتخب ألمانيا لأمم أوروبا في نهاية مايو الماضي، انضم بافلوفيتش لتدريبات الفريق متأخرا بضعة أيام، ثم خاض لقائه الدولي الأول كبديل في المباراة الودية التي انتهت بتعادل المنتخب الألماني سلبيا أمام أوكرانيا بمدينة نورمبرج الأسبوع الماضي.

وقال بافلوفيتش مؤخرا إنه سيفكر في إجراء عملية جراحية للوزتيه في يوليو المقبل.

وكان بافلوفيتش قرر اللعب لصالح منتخب ألمانيا، بعدما كان مؤهلا للعب أيضا مع منتخب صربيا. وبما أنه لم يلعب أي مباراة رسمية بعد، فإن صربيا ستظل من الناحية النظرية خيارا متاحا له من أجل تمثيلها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر اليوم إسناد المباراة الافتتاحية للحكم الفرنسي كليمان توربين /42 عاما/.

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