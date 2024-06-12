10 ملاعب ألمانية تستضيف "يورو 2024" بطاقة استيعابية نصف مليون متفرج

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد 10 ملاعب ألمانية كبرى لاستضافة مباريات النسخة الـ17 من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

تعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ البطولة التي تقام بألمانيا وكانت المرة الأولى منذ 36 عاما وتحديدا في عام 1988 في النسخة الثامنة للبطولة، التي شارك فيها 8 منتخبات، وأقيمت مبارياتها على 8 ملاعب.

واستعدت ألمانيا لاستضافة النسخة الجديدة باختيار 10 ملاعب في 10 مدن بـ7 ولايات من الولايات الألمانية الست عشرة يبلغ إجمالي سعتها أكثر من نصف مليون مشجع (564.631 ألف مشجع).

وتنوعت السعة الاستيعابية من 74 ألف متفرج كأقصى سعة، إلى 46 ألف متفرج، كأقل سعة في الملاعب العشرة.

ضمت قائمة الملاعب، ملعب برلين الأولمبي، أقدم وأكبر الملاعب الألمانية، الذي تعود ملكيته إلى فريق هيرتا برلين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 74.475 ألف متفرج، وملعب "إليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونيخ، بطاقة استيعابية 70 ألف متفرج، وملعب سيجنال إيدونا بارك، المعقل التاريخي لفريق بوروسيا دورتموند، الذي يتسع لـ66.099 ألف متفرج.

وضمت القائمة أيضا، ملعب شتوتجارت أرينا، الذي استضاف مباريات في مونديالي 1974 و2006 ويورو 1988، وهو الملعب الرئيس لنادي شتوتجارت، وتبلغ طاقته الاستيعابية 54.812 ألف متفرج، وكذلك ملعب فيلتينز أرينا، وهو واحد من الملاعب الحديثة، متعددة الاستخدامات، في ألمانيا تم تشييده عام 2001، وهو ملعب نادي شالكه، وتبلغ سعته 54.740 ألف متفرج.

ويأتي في المركز السادس ملعب فولكس بارك، معقل فريق هامبورج، بطاقة استيعابية 51.500 ألف متفرج، ثم ملعب دوسلدورف أرينا، معقل فريق فورتونا دسلدورف أحد أندية دوري الدرجة الثانية، وسعته 51.500 ألف متفرج أيضا.

كما تضم القائمة ملعب فرانكفورت أرينا الذي تم بناؤه عام 1925، وهو مقر نادي اينتراخت فرانكفورت، وتبلغ طاقته الاستيعابية 48 ألف متفرج، وملعب ريد بول أرينا، مقر نادي لايبزيج، والذي يتسع لـ47.069 ألف متفرج، وأخيرا ملعب راين إينرجي ستاديون معقل فريق كولن، الذي يتسع لـ46.244 ألف متفرج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز