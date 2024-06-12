تأكد غياب ليفاندوفسكي عن أولى لقاءات بولندا في يورو 2024

المصدر: البيان

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قطع الاتحاد البولندي لكرة القدم الشك باليقين حول غياب روبرت ليفاندوفسكي، هدّاف المنتخب البولندي، عن المواجهة المرتقبة ضد هولندا.

وكان ليفاندوفسكي قد شارك أساسيا في المباراة الودية التي جمعت بولندا بتركيا ضمن استعداداتهما لخوض غمار بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وكانت 33 دقيقةً فوق أرضية ملعب "الاستاد الوطني" في وارسو كفيلةً بمغادرة ليفاندوفسكي، إذ شعر بآلامٍ في ركبته اليمنى.

وطمأن ميشال بروبيرش، مدرب بولندا، بأن "إصابة ليفاندوفسكي طفيفةٌ، ولا ينبغي أن تكون ثمة مشكلة".

إلا أن الفحوصات الطبية أكدت على غياب ليفاندوفسكي الهدّاف التاريخي للمنتخب البولندي عن أولى جولات دور المجموعات في يورو 2024، والتي ستجمع النسور بمنتخب هولندا.

وتعهّد الاتحاد البولندي لكرة القدم ببذل قصارى جهوده لضمان لحاق ليفاندوفسكي بالمباراة المقبلة، والتي من المقرر أن تكون ضد النمسا.

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