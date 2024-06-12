منتخب تركيا يحلم بإنجاز 2008 في يورو 2024
يسعى منتخب تركيا لمضاهاة وربما تجاوز إنجازه الأكبر في كأس أمم أوروبا حينما يخوض غمار يورو 2024 في ألمانيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم البرتغال والتشيك وجورجيا.
وتمثل أبرز إنجاز للكرة التركية في البطولة القارية في بلوغ المربع الذهبي ليورو 2008 بعد حصل الفريق على المركز الثالث في مونديال 2002 قبل أن يحصد نفس المركز في كأس القارات 2003.
ويستهل الفريق التركي مشواره القاري بملاقاة جورجيا في 18 حزيران/يونيو وبعدها بأربعة أيام يواجه البرتغال ثم ينهي مشواره في دور المجموعات بمواجهة التشيك في 26 حزيران/يونيو.
وتأهل منتخب تركيا إلى كأس العالم ثلاث مرات وإلى كأس أمم أوروبا خمس مرات بعد مشاركة أولى في البطولة القارية جاءت في نسخة يورو 1996 وبعدها بأربعة أعوام بلغ الفريق التركي دور الثمانية في يورو 2000 ثم المربع الذهبي في يورو 2008.
وصعد منتخب تركيا إلى يورو 2016 ويورو 2020 ويورو 2024 كما تأهل تلقائيا ليورو 2032 بصفته شريك في استضافة البطولة.
ومنذ الإصدار الأول لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات في عام 1992 حل منتخب تركيا بين المركزين الخامس والـ67 في التصنيف وبعد نجاحه التاريخي في مونديال 2002 ظل منتخب تركيا ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف بين عامي 2002 و2004 وتقدم للمركز الخامس في حزيران/يونيو 2005 ثم عاد إلى المركز العاشر في كانون الأول/ديسمبر 2008 بعد نجاحه في يورو 2008.
وجاء أكبر انتصار لمنتخب تركيا على حساب سورية بنتيجة 7 /صفر في عام 1949 وبنفس النتيجة فاز على كوريا الجنوبية في 1954 وعلى سان مارينو في 1996 فيما جاءت أكبر خسارة على يد بولندا صفر /8 وأمام إنجلترا بنفس النتيجة مرتين في 1984 و1987.
ويعتبر رشدي ريتشر اللاعب الأكثر مشاركة بقيمص منتخب تركيا برصيد 120 مباراة دولية بين عامي 1994 و2012 واللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف هو هاكان شوكور بتسجيله 51 هدفا خلال الفترة بين 1992 و2007 فيما يعد تورجاي سيرين أكثر لاعب حمل شارة قيادة الفريق على مدار 35 مباراة دولية بين عامي 1950 و1966.
وخاض منتخب تركيا أول مباراة في تاريخه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1923 في مواجهة رومانيا على استاد تقسيم وانتهت بالتعادل 2 /2 وسجل زكي رضا سبوريل هدفي تركيا، فيما جاءت أول مباراة رسمية للفريق التركي في أولمبياد 1924 وخسر أمام تشيكسلوفاكيا 2 /5 وسجل هدفي تركيا بكير رفعت.
وتأهل منتخب تركيا إلى مونديال 1950 بعد الفوز على سورية 7 /صفر لكنه اضطر للانسحاب من المونديال بسبب أزمة مالية، قبل أن يتأهل الفريق إلى مونديال 1954 بعد تفوقه في الدور الفاصل أمام إسبانيا ، حيث خسر أمام ألمانيا الغربية 1 /4 ثم فاز على كوريا الجنوبية 7 /صفر قبل أن يخسر في الدور الفاصل أمام الألمان 2 /7.
وضاعت فرصة التأهل لمونديال 1990 في الجولة الاخيرة من التصفيات ليتولى بعدها سيب بيونتيك تدريب الفريق لكن ولايته استمرت حتى 1993 ليخلفه فاتح تيريم الذي نجح بالصعود ببلاده إلى يورو 1996 في أول مشاركة ببطولة كبرى منذ مونديال 1954 ، وذلك بعد الفوز على السويد وسويسرا في التصيفات، لكن الفريق خسر جميع مبارياته بالبطولة القارية دون أن يحرز أي هدف.
وتأهل منتخب تركيا إلى يورو 2000 بعد الفوز في الدور الفاصل على ايرلندا، لكنه خسر مباراته الأولى في البطولة القارية أمام إيطاليا 1 /2 ثم تعادل سلبيا مع السويد قبل أن يهزم بلجيكا الدولة المضيفة 2 /صفر ، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تخرج فيها الدولة المضيفة من الدور الاول.
لكن مغامرة تركيا انتهت بالخسارة أمام البرتغال بهدفين دون رد في دور الثمانية.
وفي يورو 2008 تأهل منتخب تركيا بعد حلوله ثانيا في مجموعته بالتصفيات خلف اليونان، لكن الفريق استهل مشواره في البطولة القارية بالخسارة أمام البرتغال بهدفين دون رد ثم فاز على سويسرا بهدفين مقابل هدف
وعلى التشيك 3 /2 ليصعد إلى الأدوار الإقصائية، بعدما أطاح بالدولة المضيفة للبطولة القارية (سويسرا) للمرة الثانية.
وتعادلت تركيا مع كرواتيا سلبيا في الوقت الأصلي من مباراتهما في دور الثمانية قبل أن تسجل كرواتيا هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، لكن سميح سينتورك خطف هدف التعادل لتركيا بعدها مباشرة، لتتجه المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الفريق التركي بنتيجة 3 /1.
والتقت تركيا مع ألمانيا في المربع الذهبي وخسرت 2 /3 بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله فيليب لام، لكن المنتخبان التركي والروسي حصلا على الميداليات البرونزية بعد انتهاء فعاليات الدور قبل النهائي.
وفي يورو 2016 خسرت تركيا أمام كرواتيا وإسبانيا ثم فازت بمباراتها الأخيرة أمام التشيك بهدفين دون رد .
وفي يورو 2020 خسر المنتخب التركي جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات، أمام إيطاليا صفر/ 3 وأمام ويلز صفر/ 2 وأمام سويسرا 1 /3 ليغادر البطولة من الباب الخلفي.
وتصدر منتخب تركيا المجموعة الرابعة بتصفيات يورو 2024 برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.