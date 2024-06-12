منتخب تركيا يحلم بإنجاز 2008 في يورو 2024‏

المصدر: وكالات

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يسعى منتخب تركيا لمضاهاة وربما تجاوز إنجازه الأكبر في ‏‏كأس أمم أوروبا حينما يخوض غمار يورو 2024 في ألمانيا ضمن المجموعة ‏‏السادسة التي تضم البرتغال والتشيك وجورجيا.‏

وتمثل أبرز إنجاز للكرة التركية في البطولة القارية في بلوغ المربع الذهبي ليورو ‏‏2008 بعد حصل الفريق على المركز الثالث في مونديال 2002 قبل أن ‏يحصد ‏نفس المركز في كأس القارات 2003.‏

ويستهل الفريق التركي مشواره القاري بملاقاة جورجيا في 18 حزيران/يونيو ‏وبعدها بأربعة أيام يواجه البرتغال ثم ينهي مشواره في دور المجموعات بمواجهة ‏التشيك في 26 حزيران/يونيو.‏

وتأهل منتخب تركيا إلى كأس العالم ثلاث مرات وإلى كأس أمم أوروبا خمس ‏‏مرات بعد مشاركة أولى في البطولة القارية جاءت في نسخة يورو 1996 وبعدها ‏‏بأربعة أعوام بلغ الفريق التركي دور الثمانية في يورو 2000 ثم المربع الذهبي ‏‏في يورو 2008.‏

وصعد منتخب تركيا إلى يورو 2016 ويورو 2020 ويورو 2024 كما تأهل ‏‏تلقائيا ليورو 2032 بصفته شريك في استضافة البطولة.‏

ومنذ الإصدار الأول لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات في عام ‏‏‏1992 حل منتخب تركيا بين المركزين الخامس والـ67 في التصنيف وبعد ‏‏نجاحه التاريخي في مونديال 2002 ظل منتخب تركيا ضمن المراكز العشرة ‏‏الأولى في التصنيف بين عامي 2002 و2004 وتقدم للمركز الخامس في ‏‏حزيران/يونيو 2005 ثم عاد إلى المركز العاشر في كانون الأول/ديسمبر ‏‏‏2008 بعد نجاحه في يورو 2008.‏

وجاء أكبر انتصار لمنتخب تركيا على حساب سورية بنتيجة 7 /صفر في عام ‏‏‏1949 وبنفس النتيجة فاز على كوريا الجنوبية في 1954 وعلى سان مارينو في ‏‏‏1996 فيما جاءت أكبر خسارة على يد بولندا صفر /8 وأمام إنجلترا بنفس ‏‏النتيجة مرتين في 1984 و1987.‏

ويعتبر رشدي ريتشر اللاعب الأكثر مشاركة بقيمص منتخب تركيا برصيد ‏‏‏120 مباراة دولية بين عامي 1994 و2012 واللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف ‏‏هو هاكان شوكور بتسجيله 51 هدفا خلال الفترة بين 1992 و2007 فيما يعد ‏‏تورجاي سيرين أكثر لاعب حمل شارة قيادة الفريق على مدار 35 مباراة دولية ‏‏بين عامي 1950 و1966.‏

وخاض منتخب تركيا أول مباراة في تاريخه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1923 ‏‏في مواجهة رومانيا على استاد تقسيم وانتهت بالتعادل 2 /2 وسجل زكي رضا ‏‏سبوريل هدفي تركيا، فيما جاءت أول مباراة رسمية للفريق التركي في أولمبياد ‏‏‏1924 وخسر أمام تشيكسلوفاكيا 2 /5 وسجل هدفي تركيا بكير رفعت.‏

وتأهل منتخب تركيا إلى مونديال 1950 بعد الفوز على سورية 7 /صفر لكنه ‏‏اضطر للانسحاب من المونديال بسبب أزمة مالية، قبل أن يتأهل الفريق إلى ‏‏مونديال 1954 بعد تفوقه في الدور الفاصل أمام إسبانيا ، حيث خسر أمام ‏‏ألمانيا الغربية 1 /4 ثم فاز على كوريا الجنوبية 7 /صفر قبل أن يخسر في ‏‏الدور الفاصل أمام الألمان 2 /7.‏

وضاعت فرصة التأهل لمونديال 1990 في الجولة الاخيرة من التصفيات ليتولى ‏‏بعدها سيب بيونتيك تدريب الفريق لكن ولايته استمرت حتى 1993 ليخلفه فاتح ‏‏تيريم الذي نجح بالصعود ببلاده إلى يورو 1996 في أول مشاركة ببطولة كبرى ‏‏منذ مونديال 1954 ، وذلك بعد الفوز على السويد وسويسرا في التصيفات، لكن ‏‏الفريق خسر جميع مبارياته بالبطولة القارية دون أن يحرز أي هدف.‏

وتأهل منتخب تركيا إلى يورو 2000 بعد الفوز في الدور الفاصل على ايرلندا، ‏‏لكنه خسر مباراته الأولى في البطولة القارية أمام إيطاليا 1 /2 ثم تعادل سلبيا ‏‏مع السويد قبل أن يهزم بلجيكا الدولة المضيفة 2 /صفر ، لتكون هي المرة ‏‏الأولى في تاريخ البطولة التي تخرج فيها الدولة المضيفة من الدور الاول.‏

لكن مغامرة تركيا انتهت بالخسارة أمام البرتغال بهدفين دون رد في دور الثمانية.‏

وفي يورو 2008 تأهل منتخب تركيا بعد حلوله ثانيا في مجموعته بالتصفيات ‏خلف اليونان، لكن الفريق استهل مشواره في البطولة القارية بالخسارة أمام ‏البرتغال بهدفين دون رد ثم فاز على سويسرا بهدفين مقابل هدف

وعلى التشيك 3 ‏‏/2 ليصعد إلى الأدوار الإقصائية، بعدما أطاح بالدولة المضيفة للبطولة القارية ‏‏(سويسرا) للمرة الثانية.‏

وتعادلت تركيا مع كرواتيا سلبيا في الوقت الأصلي من مباراتهما في دور الثمانية ‏قبل أن تسجل كرواتيا هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، لكن ‏سميح سينتورك خطف هدف التعادل لتركيا بعدها مباشرة، لتتجه المباراة إلى ‏ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الفريق التركي بنتيجة 3 /1.‏

والتقت تركيا مع ألمانيا في المربع الذهبي وخسرت 2 /3 بهدف في الدقيقة ‏الأخيرة سجله فيليب لام، لكن المنتخبان التركي والروسي حصلا على الميداليات ‏البرونزية بعد انتهاء فعاليات الدور قبل النهائي.‏

وفي يورو 2016 خسرت تركيا أمام كرواتيا وإسبانيا ثم فازت بمباراتها الأخيرة ‏أمام التشيك بهدفين دون رد .‏

وفي يورو 2020 خسر المنتخب التركي جميع مبارياته الثلاث في دور ‏المجموعات، أمام إيطاليا صفر/ 3 وأمام ويلز صفر/ 2 وأمام سويسرا 1 /3 ‏ليغادر البطولة من الباب الخلفي.‏

وتصدر منتخب تركيا المجموعة الرابعة بتصفيات يورو 2024 برصيد 17 نقطة ‏من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

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