سويسرا تشكو لليويفا رسميا من جودة ملعب يستخدمه المنتخب للتدريب في يورو 2024

المصدر: أ ب

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شكا اتحاد الكرة السويسري رسميا من جودة أرض الملعب في معسكر تدريبه في ألمانيا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الثلاثاء.

تدرب المنتخب السويسري لأول مرة يوم الإثنين على أرض ملعب نادي شتوتغارتر كيكرز والذي تم إعداده مؤخرا قبيل انطلاق البطولة التي تبدأ يوم الجمعة.

يواجه منتخب سويسرا أولا منتخب المجر السبت في كورونيا. وتتضمن المجموعة الأولى أيضا ألمانيا المضيفة واسكتلندا، ويفتتحان اليورو 2024 في ميونخ.

شوهد مراد ياكين مدرب سويسرا يوم الإثنين وهو يتفقد حشائش الملعب في والداو وبدا غير راض.

وقال الاتحاد السويسري الثلاثاء إنه كتب إلى يويفا يعرب عن رأيه بأن أرض الملعب لا يرقى إلى المستوى المطلوب لكنه سيظل يستخدم الملعب الواقع على مشارف شتوتجارت

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