أوروبا 2024: الإصابة تبعد ليفاندوفسكي عن المباراة الأولى ضد هولندا

المصدر: أ ف ب

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يغيب المهاجم الفذّ روبرت ليفاندوفسكي عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده بولندا في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم أمام هولندا الأحد في هامبورغ، بعد تعرّضه لاصابة بفخذه في مباراة دولية ودية ضد تركيا الإثنين، حسب ما أعلن طبيب المنتخب.

وقال الطبيب ياتسيك ياورشيفسكي في بيان الثلاثاء إن مهاجم برشلونة الإسباني البالغ 35 عاماً وصاحب 82 هدفاً في 149 مباراة دولية "تعرّض لتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين، ما سيحرمه المشاركة في المباراة الأولى من البطولة. نبذل قصارى جهدنا ليتمكن من خوض المباراة الثانية ضد النمسا" في 21 حزيران/يونيو.

واضطر قائد بولندا لمغادرة الملعب في الدقيقة 33، بعدما ساهم في افتتاح التسجيل من تمريرة حاسمة في المباراة التي انتهت لمصلحة بلاده 2-1.

وأوقعت القرعة بولندا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا وهولندا والنمسا.

أما بالنسبة للمهاجم الآخر، كارول سفيديرسكي (فيرونا الإيطالي) الذي غادر بدوره الملعب في الدقيقة 19 بعد إصابته في كاحله الأيمن أثناء احتفاله بتسجيله الهدف الأول لبولندا، فقال طبيب المنتخب ان اصابته ليست خطيرة وسيعود إلى التمارين بعد ثلاثة أو أربعة أيام على غرار زميله بافل دافيدوفيتش.

وكانت بولندا خسرت أيضأ جهود المهاجم أركاديوش ميليك الذي أصيب خلال المباراة الإعدادية الأولى أمام أوكرانيا (3-1).

وخضع ميليك لجراحة مجهرية في الغضروف المفصلي الأيسر، وفقاً لما أشار اليه ناديه يوفنتوس الإيطالي في بيان مساء الاثنين، من دون تحديد موعد نهائي لمدة غيابه. وأضاف نادي مدينة تورينو "سيبدأ اللاعب مرحلة إعادة التأهيل (الثلاثاء) بهدف العودة إلى النشاط التنافسي في أقرب وقت ممكن".

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