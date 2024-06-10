24 مدرباً من 17 جنسية في "يورو 2024"

المصدر: وام

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يقود 24 مدرباً من 17 جنسية المنتخبات المشاركة في النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" التي تقام منافساتها في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.

وبرغم اعتماد معظم المنتخبات الأوروبية على مدربين وطنيين، إلا أن هناك بعض المنتخبات اتجهت للاعتماد على مدربين من مدارس تدريبية مختلفة، من بينها المدرسة الإيطالية التي فرضت نفسها بقوة على "يورو 2024" بتواجد 5 مدربين إيطاليين يقودون 5 منتخبات أوروبية في هذه البطولة.

وتضم هذه القائمة لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، الذي يخوض تجربته الأولى مع المنتخبات، بعد نجاح تجربته السابقة مع الأندية وآخرها نادي نابولي، وفينشينسو مونتيلا مدرب منتخب تركيا، في ظهوره الأول ببطولة الأمم الأوروبية بعدما قاد المنتخب التركي لتصدر مجموعته في التصفيات، وفرانشيسكو كالزونا، مدرب منتخب سلوفاكيا، الذي حقق أيضا نتائج مميزة في التصفيات.

ومن المدربين الإيطاليين أيضا ماركو روسي مدرب منتخب المجر، الذي يتولى المهمة منذ 5 أعوام ويعد أحد أقدم المدربين في البطولة، وأخيراً دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا.

كما تضم قائمة مدربي البطولة، مدربين إسبان، هما لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، علماً أن البطولة لا تضم أي مدرب برتغالي فيما تضم مدربين فرنسيين، هما ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، ومواطنه ويلي سانيول، مدرب منتخب جورجيا.

كما يشارك مدربان من ألمانيا، الأول هو يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، والثاني رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا. ومن خارج القارة الأوروبية يتواجد مدرب وحيد هو البرازيلي سيلفينيو مدرب منتخب ألبانيا.

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