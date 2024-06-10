مبابي يطمح لمداواة الجراح المونديالية في «يورو 2024»

المصدر: وكالات

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يتطلع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لقيادة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم لنسيان خيبة الأمل التي لحقت به قبل عامين عندما أهدر فرصة التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022 عقب خسارة المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح 4 / 2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

ويأمل مبابي أن يقود المنتخب الفرنسي للعودة مرة أخرى للتتويج بالألقاب العالمية لاسيما وأن آخر لقب توج به المنتخب الفرنسي كان لقب بطولة دوري أمم أوروبا في موسم 2020 / 2021.

ولد مبابي في باريس ونشأ في مدينة بوندي المجاورة، وبدأ مسيرته مع الأندية الكبرى في عام 2015 مع فريق موناكو في الدوري الفرنسي، حيث ساهم في حصد موناكو للقب الدوري في موسم 2016 / 2017، وهو الموسم الذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، وجائزة الفتى الذهبي.

وعند بلوغه عامه الـ18 في 2017، انتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال دائمة بقيمة 180 مليون يورو، مما جعله ثاني أغلى لاعب في العالم وأغلى لاعب مراهق في التاريخ.

ومع باريس سان جيرمان، فاز مبابي بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي وثلاثة ألقاب في كأس فرنسا، بما في ذلك الرباعية المحلية في موسم 2019 / 2020، بينما قاد النادي أيضًا إلى أول نهائي له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا في عام 2020.

وحصل مبابي على جائزة لاعب الموسم في الدوري الفرنسي، كما حصل على لقب هداف الدوري الفرنسي ثلاث مرات. وهو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ويحتل المرتبة الثالثة في عدد التمريرات الحاسمة في التاريخ.

على المستوى الدولي، ظهر مبابي لأول مرة مع منتخب فرنسا في عام 2017، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما.

وفي كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا حقق مبابي رقما قياسيا بعدما أصبح أصغر لاعب فرنسي يسجل في كأس العالم، وكذلك ثاني مراهق، بعد بيليه، يسجل في نهائي كأس العالم.

وأنهى مبابي البطولة التي توج بها المنتخب الفرنسي في المركز الثاني في قائمة الهدافين، وحصد جائزتي أفضل لاعب شاب في كأس العالم وأفضل لاعب فرنسي لهذا العام عن أدائه.

وقاد مبابي، قائد المنتخب الفرنسي حاليا، منتخب بلاده للوصول لنهائي كأس العالم 2022، وفاز مبابي بالحذاء الذهبي والكرة الفضية وسجل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم.

على المستوى الشخصي كان مبابي وصيفا لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في عام 2022. كما تم اختياره ضمن تشكيلة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" في 2018 و2019 و2022، وجائزة اليويفا لأفضل فريق لعام 2018 وتشكيلة الموسم لدوري أبطال أوروبا في 2016 / 2017 و2019 / 2020 و2020 / 2021 و2021 / 2022.

حصل مبابي على جائزة لاعب الموسم في الدوري الفرنسي أربع مرات، وحصل على لقب هداف الدوري الفرنسي برقم قياسي مشترك بخمسة مواسم.

وفي عام 2023، كان من بين أكثر 100 شخص تأثيرا في العالم بحسب مجلة تايم، واحتل المرتبة الثالثة في قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا في العالم.

وحاليا انتهى عقد مبابي مع سان جيرمان، وأعلن اللاعب أنه لن يجدد تعاقده مع الفريق، وارتبط اسمه منذ فترة طويلة بالانتقال لصفوف ريال مدريد، وربما ينتقل بشكل رسمي للريال بعد انتهاء البطولة.

وسيسعى مبابي بكل قوته من أجل تقديم أفضل ما عنده في النسخة الحالية من البطولة من أجل العودة للوقوف على قمة منصات التتويج مع المنتخب الفرنسي والانضمام لفريقه الجديد بمعنويات مرتفعة.

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