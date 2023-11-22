تصفيات أوروبا 2024: كرواتيا آخر المتأهلين المباشرين إلى النهائيات واليونان تحرم فرنسا من العلامة الكاملة

المصدر: أ ف ب

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حجزت كرواتيا، وصيفة مونديال 2018 وثالثة نسخة 2022، آخر بطاقات التأهل المباشر من التصفيات إلى نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل بفوزها على ضيفتها أرمينيا 1-0 ، فيما حرمت اليونان ضيفتها فرنسا من العلامة الكاملة عندما أرغمتها على التعادل 2-2 الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

على ملعب "ستاديون ماكسيمير" في زغرب، انتظرت كرواتيا الدقيقة 43 لترجمة أفضليتها الى هدف عندما هيأ القائد لوكا مودريتش كرة الى المدافع الأيسر لنادي أياكس أمستردام الهولندي بورنا سوسا فمررها عرضية بالمقاس إلى رأس مهاجم أوساسونا الإسباني أنتي بوديمير الذي تابعها على يمين الحارس اوغنيين كانكاريفيتش.

وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها كرواتيا النهائيات القارية منذ انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1991، وتبقى أفضل نتيجة لها ربع النهائي عامي 1996 و2008.

وكانت كرواتيا بحاجة الى الفوز لضمان البطاقة الأخيرة المباشرة من التصفيات بغض النظر عن نتيجة مباراة ويلز، منافستها الوحيدة على البطاقة، وضيفتها تركيا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى، وهو ما فعلته مستغلة عاملي الارض والجمهور.

كما أن كرواتيا كانت تملك فرصة ثانية في حال تعثرها وتتعلق بتعثر ويلز أمام تركيا وهو ما حصل أيضا حيث انتهت المباراة الاخيرة بالتعادل 1-1.

وكانت ويلز البادئة بالتسجيل عبر مدافع نوتنغهام فوريست الانكليزي نيكو وليامس في الدقيقة السابعة، وأدرك مهاجم ليل الفرنسي يوسف يازجي التعادل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وأنهت كرواتيا التصفيات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة وبفارق أربع نقاط أمام ويلز، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند ثماني نقاط في المركز الرابع.

وتبقى فرصة أخيرة لويلز التي كانت بحاجة الى الفوز وتعثر كرواتيا لخطف البطاقة، من أجل بلوغ النهائيات وتتمثل في الملحق المقرر في مارس المقبل.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 20 وهي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا وهولندا (الثانية) وإنجلترا وإيطاليا (الثالثة) وتركيا وكرواتيا (الرابعة) وألبانيا وتشيكيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر وصربيا (السابعة) والدنمارك

وسلوفينيا(الثامنة) ورومانيا وسويسرا (التاسعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

وتبقى 3 بطاقات سيتنافس عليها 12 منتخبا من خلال ملحق في الفترة بين 21 و26 مارس المقبل. والمنتخبات هي جورجيا واليونان وأوكرانيا وبولندا وويلز وإستونيا وفنلندا وكازاخستان وإسرائيل ولوكسمبورغ وإيسلندا والبوسنة.

وتسحب قرعة الملحق الخميس حيث ستوزع المنتخبات الـ12 على ثلاث مجموعات من أربع منتخبات حسب ترتيب مستويات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023. تلعب فيما بينها دور نصف نهائي (الأول مع الرابع والثاني مع الثالث) ويتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي يلحق الفائز بها بركب المتأهلين الى النهائيات.



- اليونان تحرم فرنسا من العلامة الكاملة -

واهدر المنتخب الفرنسي الضامن تأهله، فرصة العلامة الكاملة في نهاية مشواره في التصفيات بتعادله مع مضيفته اليونان 2-2 في الجولة الثامنة الاخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وتقدمت فرنسا بهدف راندال كولو مواني في الشوط الاول (42)، قبل أن تقلب اليونان الطاولة في الثاني بهدفي قائدها أناستاسيوس باكاسيتاس (56) وفوتيس يوانيديس (61)، لكن يوسف فوفانا أدرك التعادل للضيوف وأنقذهم من الخسارة الاولى في التصفيات (74).

ورفعت فرنسا رصيدها في الصدارة إلى 22 نقطة من 7 انتصارات تواليا وتعادل، وتقدمت بفارق 4 نقاط عن وصيفتها هولندا الضامنة تأهلها بدورها والفائزة على جبل طارق بنصف دزينة نظيفة من الاهداف، في مباراة فرض خلالها كالفين ستينغس نفسه نجما بتسجيله ثلاثية (10 و50 و62)، واضاف ماتس فيفر (23) وتون كوبمينيرس (38) وكودي خابكو (81) الاهداف الثلاثة الاخرى للمنتخب البرتقالي.

وأنهت اليونان التي ستخوض الملحق، التصفيات في المركز الثالث برصيد 13 نقطة أمام إيرلندا الرابعة (6 نقاط)، فيما خرج منتخب جبل طارق من دون رصيد بعدما تلقى خسارته الثامنة تواليا.

وفي المجموعة التاسعة، حسمت رومانيا صدارة المجموعة أمام منافستها سويسرا عندما تغلبت عليها 1-0 على ملعب "أرينا ناسيونالا" في بوخارست.

وسجل دينيس أليبيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وعززت رومانيا صدارتها برصيد 22 نقطة مقابل 17 لسويسرا.

وفي المجموعة ذاتها، فازت إسرائيل التي ستخوض الملحق، على مضيفتها أندورا 2-0 سجلهما جوان سيرفوس (29 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده) وغادي كيندا (81) على الملعب الوطني في أندورا لا فيلا.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، فازت بيلاروس على مضيفتها كوسوفو 1-0 سجله دميتري أنتيليفسكي في الدقيقة 43 على ملعب فاضل فوكري في بريشتينا.



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