قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا
ستقام بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام المقبل.
وفيما يلي المنتخبات التي تأهلت للبطولة:
- ألمانيا
تأهلت باعتبارها المضيفة
أفضل أداء: الفوز باللقب (1972*، 1980*، 1996)
المشاركات السابقة: 13
- بلجيكا
تأهلت في 13 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
أفضل أداء: الوصيف (1980)
المشاركات السابقة: 6
- فرنسا
تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1984، 2000)
المشاركات السابقة: 10
- البرتغال
تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: الفوز باللقب (2016)
المشاركات السابقة: 8
- اسكتلندا
تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: دور المجموعات (1992، 1996، 2020)
المشاركات السابقة: 3
- إسبانيا
تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1964، 2008، 2012)
المشاركات السابقة: 11
- تركيا
تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: قبل النهائي (2008)
المشاركات السابقة: 5
- النمسا
تأهلت في 16 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: دور 16 (2020)
المشاركات السابقة: 3
-إنجلترا
تأهلت في 17 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: وصيف البطل (2020)
المشاركات السابقة: 10
- المجر
تأهلت في 16 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: المركز الثالث (1964)
المشاركات السابقة: 4
- سلوفاكيا
تأهلت في 16 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1976)**
المشاركات السابقة: 5
-ألبانيا
تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور المجموعات (2016)
المشاركات السابقة: 1
- الدنمارك
تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1992)
المشاركات السابقة: 9
- هولندا
تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1988)
المشاركات السابقة: 10
- سويسرا
تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور الثمانية (2020)
المشاركات السابقة: 5
- رومانيا
تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور الثمانية
المشاركات السابقة: 5
- صربيا
تأهلت في 19 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: وصيفة نسختي (1960 ، 1968)***
المشاركات السابقة: 5 ***
- إيطاليا
تأهلت في 20 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الأبطال (1968، 2020)
المشاركات السابقة: 10
- التشيك
تأهلت في 20 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الأبطال (1976)**
المشاركات السابقة: 10
- سلوفينيا
تأهلت في 20 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور المجموعات (2000)
المشاركات السابقة:1
* ترمز لألمانيا الغربية
** ترمز لتشيكوسلوفاكيا
*** ترمز إلى يوغوسلافيا