صربيا تتأهل إلى نهائيات كأس اوروبا 2024 للمرة الأولى في تاريخها

المصدر: أ ف ب

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بلغت صربيا نهائيات كأس اوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في المانيا للمرة الأولى في تاريخها على الرغم من تعادلها مع ضيفتها بلغاريا 2-2 الاحد على في ليسكوفاتش ضمن منافسات المجموعة السابعة.

واحتلت صربيا المركز الثاني (14 نقطة) لترافق المجر متصدرة المجموعة والتي كانت ضمنت تأهلها سابقا، قبل ان تختتم التصفيات بالفوز على ضيفتها مونتينيغرو 3-1 الأحد ايضا، رافعة رصيدها الى 18 نقطة في حين بقي رصيد المنتخب الخاسر عند 11 نقطة.

وكانت صربيا فشلت في التأهل الى النسخ الاربع الاخيرة من البطولة القارية، وشاركت عامي 2000 و2004 بمسمى صربيا ومونتينيغرو قبل ان تنفصل عنها الاخيرة بعد ذلك.

وبهذا، ينضم المنتخب الصربي إلى كتيبة المتأهلين بعد بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا والمجر وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك ورومانيا وسويسرا وهولندا بالاضافة الى المانيا الدولة المضيفة.

وقال المدرب دراغان ستويكوفيتش "أظهر اللاعبون ذهنية عدم الاستسلام، الإيمان بأنفسهم. إنه يوم كبير للكرة الصربية. صربيا أخيراً في كأس أوروبا. أهنئ الشبان الذين قاتلوا حتى النهاية وآمنوا. نحن سعداء وراضون".

وافتتحت صربيا التسجيل عبر مدافع فيردر بريمن الالماني ميلوش فيليكوفيتش بكرة رأسية، مستفيدا من كرة مرتدة من العارضة سددها مهاجم الهلال السعودي الكسندر ميتروفيتش (17)، بيد ان بلغاريا ردت بهدفين في الشوط الثاني بواسطة جورجي روسيف (57) وكيريل دسبودوف (69) قبل ان يدرك سردان بابيتش التعادل لصربيا (81).

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