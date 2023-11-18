تصفيات كأس اوروبا 2024: الدنمارك الى النهائيات بفوزها على سلوفينيا 2-1

المصدر: أ ف ب

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ضربت الدنمارك عصفورين بحجر واحد عندما تغلبت على سلوفينيا 2-1 الجمعة في كوبنهاغن وضمنت تأهلها الى نهائيات كأس اوروبا 2024 لكرة القدم، وصدارتها للمجموعة الثامنة.

ورفعت الدنمارك رصيدها الى 22 نقطة مقابل 19 لسلوفينيا التي ستتنافس على البطاقة الثانية مع كازاخستان (18 نقطة) الفائزة على سان مارينو 3-1 اليوم ايضا.

وتستضيف سلوفينيا كازاخستان في الجولة الاخيرة الاثنين المقبل وتحتاج الى التعادل فقط لتنتزع البطاقة الثانية في هذه المجموعة.

وسجل يواكيم مايهله (26) وتوماس ديلاني (54) هدفي الدنمارك، واريك يانزا (30) هدف سلوفينيا.

وخاضت الدنمارك المباراة في غياب نجمي مانشستر يونايتد الانكليزي المهاجم راسموس هويلاند وصانع الالعاب كريستيان اريكسن بداعي الاصابة.

وكانت الدنمارك بلغت الدور نصف النهائي في النسخة الاخيرة قبل ان تخسر بصعوبة امام انكلترا على ملعب ويمبلي في لندن.

تقدمت الدنمارك عبر مايهله الذي استغل كرة عند القائم البعيد وافتتح التسجيل (26).

لكن فرحة الدنمارك لم تدم اكثر من اربع دقائق لان يانزا انبرى لركلة حرة مباشرة وسددها بيسراه في شباك الحارس كاسبر شمايكل.

وحسم ديلاني التأهل للدنمارك بتسجيله هدف الفوز اثر تمريرة من يانيك فسترغارد (54).

وفي مباراة ثانية ضمن هذه المجموعة، سحقت فنلندا ايرلندا الشمالية برباعية نظيفة.



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