ألبانيا تتأهل لنهائيات يورو 2024 للمرة الثانية في تاريخها

المصدر: أ ف ب

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بلغت ألبانيا كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بتعادلها مع مضيفتها مولدافيا 1-1 الجمعة في كيشيناو في الجولة السابعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن تصفيات العرس القاري المقرر في ألمانيا الصيف المقبل.

وكانت البانيا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم قونيا سبور التركي سوكول تشيكاليشي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وأدركت مولدافيا التعادل عبر فلاديسلاف بابوغلو في الدقيقة 87.

وحققت ألبانيا الأهم لأنها كانت بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ النهائيات، كما أن الخسارة كانت ستمنحها البطاقة لكن شرط فوز بولندا الثالثة على تشيكيا مطاردتها المباشر واللتين تلتقيان لاحقا.

وعززت ألبانيا ألبانيا صدارتها برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام تشيكيا وأربع نقاط أمام بولندا.

واتسع الفارق بين ألبانيا وبولندا الثالثة إلى أربع نقاط وبالتالي يستحيل على الاخيرة اللحاق بها قبل جولة من نهاية التصفيات ويبقى أملها الوحيد هو الفوز على تشيكيا لاحقا مع تعثر الاخيرة في مباراتها ضد ضيفتها مولدافيا في الجولة الثامنة الاخيرة الإثنين.

في المقابل، أنعشت مولدافيا آمالها في المنافسة على البطاقة الثانية بعدما ارتقت الى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين أمام بولندا، وبفارق نقطة واحدة خلف تشيكيا منافستها في الجولة الأخيرة.

وكانت ألبانيا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغها نهائيات العرس القاري عام 2016 في فرنسا لكنها خرجت من الدور الأول.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 11 وهي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا (الثانية) وإنكلترا (الثالثة) وتركيا (الرابعة) وألبانيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر (السابعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

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