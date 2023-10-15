منتخبات إيطاليا والمجر وسلوفينيا والدنمارك تعزز فرصها في التأهل ليورو 2024

المصدر: وام

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عزز المنتخب الإيطالي لكرة القدم فرصه في التأهل المباشر إلى بطولة كأس الأمم الأوربية القادمة (يورو 2024) بفوزه على منتخب مالطا 4-0 اليوم السبت في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أوكرانيا على مقدونيا الشمالية 2-0.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأوكراني، فيما يتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات مقابل 6 مباريات خاضتها أوكرانيا و5 مباريات خاضها المنتخب الإيطالي.

وقطع المنتخب المجري خطوة هائلة على طريق التأهل للنهائيات بفوزه 2-1 على نظيره الصربي في المجموعة السابعة لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الصربي.

وواصل المنتخبان السلوفيني والدنماركي صراعهما على صدارة المجموعة الثامنة، بفوز الأول على نظيره الفنلندي 3-0 والثاني على منتخب كازاخستان 3-1.

ورفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الدنماركي، مقابل 12 نقطة لكل من فنلندا وكازاخستان في المركزين الثالث والرابع

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