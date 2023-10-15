تصفيات أوروبا 2024: ايطاليا تواصل صحوتها والدنمارك وسلوفينيا والمجر تقترب من النهائيات

المصدر: أ ف ب

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واصلت إيطاليا، بطلة النسخة الأخيرة، صحوتها وحققت فوزها الثاني تواليا بقيادة مدربها الجديد لوتشانو سباليتي عندما تغلبت على جارتها مالطا المتواضعة 4-0، واقتربت الدنمارك وسلوفينيا والمجر من النهائيات عقب انتصاراتها على كازاخستان وفنلندا وصربيا السبت في الجولة السابعة من تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم.

في المباراة الاولى في باري، استعدت إيطاليا بأفضل طريقة ممكنة للقمة المرتقبة الثلاثاء أمام مضيفتها ووصيفتها إنكلترا على ملعب ويمبلي.

وسجل جاكومو بونافونتورا (23) ودومينيكو بيراردي (45+1 و64) ودافيدي فراتيسي (90+3) الأهداف.

وهو الفوز الثاني لإيطاليا في ثالث مباراة دون خسارة بقيادة سباليتي خليفة روبرتو مانشيني المنتقل الى تدريب المنتخب السعودي، فعززت موقعها في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف إنكلترا.

وأراح سباليتي بعض اللاعبين الأساسيين ترقبا لقمة الثلاثاء خصوصا مدافع إنتر فراتيسي الذي دفع به في الدقيقة 65 وزميله في الفريق فرانشيسكو أتشيربي وقائد نابولي جوفاني دي لورنتسو.

ودخلت إيطاليا المباراة على وقع قضية مراهنات على مباريات رياضية استبعد على اثرها مهاجم استون فيلا نيكولو زانيولو ولاعب وسط نيوكاسل الانكليزي ساندرو تونالي بسبب التحقيق معهما، إضافة الى غيابات كثيرة بسبب الاصابة أبرزها مهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا والقائد تشيرو إيموبيلي.

وتوَّج مهاجم فيورنتينا المخضرم بونافونتورا (34 عاما) عودته الى المنتخب للمرة الاولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 بافتتاحه التسجيل بهدف رائع بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس هنري بونيلو (23).

وعزز مهاجم ساسوولو بيراردي تقدم الطليان في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن البعيد وعانقت الشباك (45+1).

وعزز بيراردي تقدم إيطاليا بهدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة مستغلا كرة فشل مهاجم يوفنتوس مويز كين في متابعتها اثر تمريرة عرضية من جاكومو راسبادوري (64).

وختم البديل فراتيسي المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية.



- "نتعرف على قدراتنا" -

وشدد سباليتي على أهمية "النقاط الثلاث أمام مالطا، لا يجب أن نناقش أي شيء آخر في المباراة او التقليل من الالتزام الذي تحلى به اللاعبون او مما قدمناه لاننا حاولنا اليوم التعرف على بعضنا البعض ولعب مباراة جيدة".

وعن قمة الثلاثاء، قال "المباراة بكل تأكيد ستجعلنا نتعرف على قدراتنا".

وفي المجموعة ذاتها، استعادت أوكرانيا توازنها بفوزها على ضيفتها مقدونيا الشمالية 2-0 في براغ سجلهما غريغوري سوداكوف (30) وأولكسندر كاراييف (90+6).

وهو الفوز الثالث لأوكرانيا في التصفيات والأول بعد تعادل مع إنكلترا وخسارة أمام إيطاليا، فرفعت رصيدها إلى 10 نقاط من ست مباريات، فيما تجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند سبع نقاط في المركز الرابع من ست مباريات.



- الدنمارك وسلوفينيا تقتربان -

عزز المنتخبان الدنماركي والسلوفيني صدارتهما للمجموعة الثامنة عندما أكرما وفادة ضيفيهما الكازاخستاني 3-1 والفنلندي 3-0 تواليا.

وهو الفوز الخامس لكلا المنتخبين في التصفيات مقابل تعادل وخسارة فرفعتا رصيدها الى 16 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد كل من فنلندا وكازاخستان عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وتحل الدنمارك وسلوفينيا ضيفين على سان مارينو وإيرلندا الشمالية تواليا الثلاثاء المقبل، قبل القمة المرتقبة بينهما في الجولة التاسعة قبل الاخيرة في كوبنهاغن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، علما أنهما تعادلا 1-1 في ليوبليانا في الجولة الرابعة.

وسجل يوناس ويند 36) وروبرت سكوف (45+2 و48) أهدف الدنمارك، ويان فوروغوفسكيي (58) هدف كازاخستان.

وفي الثانية، سجل بنيامين شيشكو (16 من ركلة جزاء و28) وإريك يانسا (90+2) الاهداف.

وفي المجموعة ذاتها، حققت إيرلندا الشمالية فوزها الثاني في التصفيات والأول بعد خمس هزائم متتالية عندما أكرمت وفادة ضيفتها سان مارينو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها بول سميث (5) وجوش ماجينيس (11) وكونور ماكميناماين (81).



- المجر تفك الشراكة مع صربيا -

وخطت المجر خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفضها شراكة صدارة المجموعة السابعة مع ضيفتها صربيا عندما تغلبت عليها 2-1 في بودابست.

وبكرت المجر بالتسجيل عبر مهاجم فيرينتسفاروش بارناباس فارغا اثر تمريرة من مدافع لوهافر الفرنسي لويك نيغو (20).

وردت صربيا بعد 13 دقيقة عندما انبرى لاعب وسط باوك سالونيكي اليوناني أندريا زيفكوفيتش الى ركلة ركنية تابعها مدافع سالزبورغ النمسوي ستراهينيا بافلوفيتش برأسه داخل المرمى (33).

لكن فرحة الضيوف لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث منج مهاجم فرايبورغ الألماني رولاند سالاي التقدم للمجر بتسديدة قوية رائعة "على الطاير" من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (34).

وهو الفوز الثالث تواليا للمجر والرابع في التصفيات التي لم تنهزم فيها حتى الآن، فرفعت رصيدها إلى 13 نقطة وابتعدت بفارق ثلاث نقاط عن شريكتها السابقة صربيا التي منيت بالخسارة الثانية وتجمد رصيدها عند 10 نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، فازت ليتوانيا على مضيفتها بلغاريا بهدفين نظيفين سجلهما بيوس سيرفيس في الدقيقتين 45 و55.

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