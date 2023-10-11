كأس أوروبا 2028: الملاعب البريطانية العشرة المرشحة لاحتضان المباريات

المصدر: أ ف ب

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تستضيف إنكلترا وجمهورية إيرلندا وجارتها الشمالية وإسكتلندا وويلز نهائيات كأس أوروبا 2028 لكرة القدم كما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة الثلاثاء.

تلقي وكالة "فرانس برس"، نظرة على الملاعب العشرة المقترحة التي ستستضيف 51 مباراة في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخب:

ويمبلي (لندن، 90 ألف متفرج) كان ملعب ويمبلي الشهير مسرحا لنصف النهائي والنهائي في النسخة الأخيرة من كأس أوروبا صيف 2021، وسيكون مجددا الوجهة للأدوار المتقدمة في النهائيات.

على الرغم من أحداث الشغب على هامش المباراة النهائية التي شهدت خسارة إنكلترا أمام إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي الأخير، فإن ويمبلي، معبد الكرة الإنكليزية، يبقى وجهة مفضلة للاتحاد الأوروبي ( ويافا ) بسبب سعته الهائلة وموقع لندن.

توتنهام هوتسبر ستاديوم (لندن، 62850 متفرجا) ينظر إلى معقل نادي توتنهام منذ عام 2019، كأحد أعرق الملاعب في العالم. احتضن العديد من الحفلات الموسيقية ومباريات في الملاكمة والروعبي وكرة القدم الأمريكية.

إستاد الاتحاد (مانشستر، 53400 متفرج) هو الملعب الخاص بنادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا. اختيار إستاد الاتحاد على حساب ملعب أولدترافورد الخاص بمانشستر يونايتد والذي يملك سعة أكبر ب20 ألف مقعد، أثار التساؤلات.

لكن في الوقت الذي تتعرض فيه عائلة غلايزر الأميركية المالكة لمانشستر يونايتد لانتقادات لأنها أهملت صيانة أولد ترافورد، فإن المسؤولين في مانشستر سيتي يخططون لتطوير مرافق إستاد الاتحاد الذين يملكونه منذ دورة ألعاب الكومنولث عام 2002.

سيتم توسيعه إلى ستين ألف متفرج في السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب بناء فندق يتسع ل400 سرير، متحف ومنطقة مشجعين بسعة ث آلاف متفرج.

فيلا بارك (برمنغهام، 42640 متفرجا) استضاف هذا الملعب مباريات في المرة الأخيرة التي استضافت فيه إنكلترا بطولة كبرى وتحديدا كأس أوروبا عام 1996.

لطالما كان ملعب فيلا بارك مكانا تقليديا على مدى سنوات عدة لإقامة مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إنكلترا التي تقام على ملعب محايد (حاليا يعتمد ملعب ويمبلي)، نظرا لتواجده في وسط البلاد. لكن مسؤولي الاتحاد صرفوا النظر عن اعتماده بعد غياب أستون فيلا عن الدوري الإنكليزي الممتاز في الفترة من 2016 إلى 2019.

بيد أن الأوقات الجيدة عادت مع مشاركة أستون فيلا في المسابقات الأوروبية ووضع مخطط بتكلفة 100 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار) لرفع سعته إلى 50 ألف متفرج بحلول عام 2028.

سانت جيمس بارك (نيوكاسل، 52 ألف متفرج) بدأت مدينة نيوكاسل تتأقلم مع الأجواء الأوروبية مع عودة فريقها إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما، وستخوض إنكلترا، أحد أفضل المنتخبات الأوروبية في السنوات الأخيرة، مبارياتها في شمال شرق البلاد.

بفضل الدعم المالي الذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي المالك لنادي نيوكاسل، يتطلع المسؤولون إلى رفع سعة الملعب إلى 65 ألف متفرج.

براملي مور دول (ليفربول، 53 ألف متفرج) هو أحد الملاعب المتواجدة في الملف البريطاني الذي لم يدشن بعدا، وسيكون الملعب الرسمي لنادي إيفرتون على ضفاف نهار ميرسيسايد حيث تنتهي أعمال البناء فيه عام 2024.

هامبدن بارك (غلاسكو، 52 ألف متفرج) أنه المقر الروحي لكرة القدم الإسكتلندية، سبق له استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. كما احتضن 4 مباريات في كأس أوروبا 2020، لكن مع تقليص عدد المتفرجين حينها إلى 12 ألفا بسبب إجراءات فيروس كورونا.

برنسيباليتي ستاديوم (كارديف، 74500 متفرج) يقع الملعب في وسط مدينة كارديف، يعرف أيضا باسم ميلينيوم ستاديوم. احتضن العديد من الأحداث الرياضية لا سيما في كرة القدم والروعبي في السنوات ال24 الأخيرة. أشار مسؤولو الاتحاد الويلزي لكرة القدم بأن هذا الملعب سيحتضن المباراة الافتتاحية للنهائيات القارية عام 2028.

أليفا ستاديوم (دبلن، 51700 متفرج) فوت هذا الملعب فرصة احتضان مباريات في كأس أوروبا الأخيرة، نظرا للإجراءات الصارمة التي فرضتها سلطات البلاد في ما يتعلق بفيروس كورونا. سيحتضن العام المقبل نهائي الدوري الأوروبي بالإضافة إلى 6 مباريات في النهائيات القارية بينها واحدة في ربع النهائي.

كايزمنت بارك (بلفاست، 34 ألف متفرج) هو أحد المرافق المجهولة في الملف. لم يعرف بعد ما إذا كان سيحصل على الضوء الأخضر لإعادة ترميم الملعب المتواجد في غرب بلفاست بتكلفة تبلغ ملايين الدولارات.

يذكر أن ملعب منتخب أيرلندا الشمالية الرئيس، ويندسور بارك، لا يلبي شروط الحد الأدنى من عدد المتفرجين من قبل الاتحاد الأوروبي، كونه يتسع فقط لثلاثين ألف متفرج.

عادة، خصص ملعب كايزمنت لرياضة كرة القدم الإيرلندية (أنتريم غايليك). ويبقى السؤال ما إذا كان سيتم الاتفاق على تقسيم عملية الإنفاق بين اتحاد غايليك وسلطات كرة القدم الأيرلندية.

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