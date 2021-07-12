لوك شاو يسجل أسرع هدف في نهائيات أوروبا

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

حقق نجم منتخب إنجلترا اللاعب لوك شاو رقماً قياسياً جديداً في في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 ، بتسجيله هدف التقدم لمنتخب بلاده في مواجهة اليوم على ملعب ويمبلي مع المنتخب الإيطالي، بعد دقيقتين فقط من صافرة بداية المباراة.

هدف مبكر

وبات هدف لوك شاو في الدقيقة 1:57 هو أسرع هدف يتم تسجيله على الإطلاق في نهائي بطولة يورو. كما أن هذا هو أول هدف له مع منتخب إنجلترا.

مساهمات جيدة

لم يساهم أي لاعب في إنجلترا بشكل مباشر في المزيد من الأهداف في يورو 2020 أكثر من لوك شاو [4].

تأخر إيطاليا

تأخر منتخب إيطاليا أمام إنجلترا بهدف مبكر في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 ، وهي المرة الأولى التي يتأخر فيها الأزوري منذ لقاء البوسنة والهرسك قبل 19 مباراة.

حسرة إيطالية

هدف ظهير مانشستر يونايتد يعني أن إيطاليا تتأخر بهدف للمرة الأولى منذ أن سجل إيدن دجيكو في المباراة الافتتاحية بالتعادل 1-1 في دوري الأمم الأوروبية في 9 أبريل 2020.

33 مباراة

ولم تهزم إيطاليا في 33 مباراة قبل النهائي في ملعب ويمبلي ولم تستقبل شباكها أكثر من هدف منذ فوز فرنسا في مباراة ودية 3-1 في يونيو 2018.

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