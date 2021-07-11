إنجلترا وإيطاليا.. نهائي السحر الكروي الليلة

المصدر: لندن - أ ف ب

سيكون الترقب سيد الموقف حينما يلتقي منتخبا إنجلترا وإيطاليا وجهاً لوجه في المباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم على ملعب ويمبلي بلندن الليلة (الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات)، إذ سمح بحضور نحو 65 ألف متفرج. الترقب كبير في إنجلترا لأن منتخب الأسود الثلاثة لم يظفر باللقب القاري إطلاقاً منذ انطلاق البطولة عام 1960 ولم يبلغ حتى أي نهائي فيها، كما أن إنجلترا تشعر بأن الوقت قد حان لإنهاء انتظار دام 55 عاماً منذ أن أحرزت لقباً كبيراً وتحديداً في مونديال 1966 الذي استضافته.

ولكن التاريخ لا يقف إلى جانب إنجلترا التي لم تنجح في التفوّق على إيطاليا في بطولة كبرى في تاريخ مواجهات المنتخبين على الرغم من ندرتها. فقد تفوّقت إيطاليا بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس أوروبا عام 2012، ثم جدّدت فوزها بعد سنتين في مونديال البرازيل 2014 بنتيجة 2 - 1 في الدور الأول، ولكن المنتخبين فشلا في تخطي دور المجموعات حينها.

بيد أن المنتخبين باتا في ذروة تألقهما في الآونة الأخيرة.

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