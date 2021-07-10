تغريم الاتحاد الإنجليزي 30 ألف يورو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غرامة قدرها 30 ألف يورو، على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن أشار أحد المشجعين بقلم ليزر في وجه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل، خلال فوز إنجلترا في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" على ملعب ويمبلي.

ووقعت الحادثة، قبل أن يرى هاري كين، ركلة جزاء تصدى لها حارس ليستر سيتي، لكن قائد إنجلترا عاد للفوز في الشوط الأول من الوقت الإضافي في فوزه 2-1 على الدنماركيين.

وتتعلق الغرامة أيضاً بإطلاق مشجعي "الأسود الثلاثة"، صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني الدنماركي، وإطلاق الألعاب النارية داخل الاستاد خلال مباراة ليلة الأربعاء التي حضرها أكثر من 60 ألف مشجع.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تقرر تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 30000 يورو لاستخدام مؤشر الليزر، والاضطرابات أثناء النشيد الوطني، وإشعال الألعاب النارية".

وسيتم تعزيز الأمن في ويمبلي في المباراة النهائية غدً، بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، مع زيادة عدد رجال الأمن أثناء الخدمة للقضاء على العناصر المحظورة، وكذلك المشجعين الذين يحاولون الدخول بدون تذكرة.

وكشف شمايكل، أنه أبلغ الحكم عن الليزر قبل ركلة الجزاء: "لم أجربها في ركلة الجزاء لأنها كانت ورائي في جانبي الأيمن، ولكنني جربتها في الشوط الثاني، وقلت للحكم، وذهب ليقول شيئا للمسؤولين الآخرين".

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