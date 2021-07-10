نجاح الإنجليز يرفع أرباح "اليويفا" إلى 25 مليون إسترليني من التذاكر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت تقارير وصول صافي دخل الاتحاد الأوروبي "اليويفا" لكرة القدم، إلى 25 مليون جنيه إسترليني من دخل التذاكر، بفضل مسيرة إنجلترا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأشارت التقارير إلى أن الحشد الجماهيري الكبير وراء رجال المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت في ويمبلي غدً، أمام إيطاليا في نهائي كأس الأمم الأوروبية، كما كانوا ضد الدنمارك يوم الأربعاء الماضي، في الدور نصف النهائي.

وكانت هناك مخاوف من أن الخروج المبكر لإنجلترا، سيؤثر على الحضور في نصف النهائي والنهائي، إلا إن نجاح "الأسود الثلاثة"، ساعد على توفر دخل مالي كبير للاتحاد الأوروبي من مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وتراوحت قيمة تذاكر نصف النهائي ما بين 501 و296 جنيهاً إسترلينياً في نصف النهائي، وبالنسبة للنهائي، تتراوح قيمة التذاكر ما بين 810 و510 جنيهاً إسترلينياً.

وارتفعت قيمة التذاكر، مع ازدياد الاهتمام الإضافي بالبطولة، بسبب تقدم إنجلترا في طريقها إلى النهائي، ما أدى إلى بيع 30 ألف تذكرة إضافية، ما يعني ما يقرب من 16 مليون جنيه إسترليني إضافية في خزائن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت أهلك فيه الوباء احتياطيه، وبمجرد الأخذ في الاعتبار المباراة النهائية، يمكن أن يصل الرقم إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

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