تعرف على شرط حصول ساوثجيت على لقب "فارس"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتوقع أن يتلقى جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، مزيداً من الأوسمة تقديراً لإنجازه في توحيد البلاد، واستعادة الفخر بالمنتخب الإنجليزي، حتى لو خسرت "الأسود الثلاثة"، نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" غدً، عندما تلتقي إيطاليا في المباراة النهائية، على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأشارت صحيفة "سبورت ميل"، إلى أنه ينتظر حصول ساوثجيت، على لقب "فارس"، إذا فازت إنجلترا على إيطاليا، ورفع أول لقب كبير لها منذ 55 عاماً، واللقب الأوروبي الوحيد طوال تاريخها الكروي، ونوهت إلى حصول ألف رامزي على لقب "فارس" في عام 1967، بعد فوز إنجلترا بكأس العالم، وأكدت أن ساوثجيت، لن يضطر للانتظار طويلاً لتحقيق نفس المكانة.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تكريم جميع لاعبي إنجلترا بالمثل، لأنه في السنوات الأخيرة ابتعد مكتب مجلس الوزراء عن مكافأة فرق بأكملها، ولكن يتوقع تكريم بعض اللاعبين المميزين مثل هاري كين ورحيم سترلينغ، بأوسمة خاصة، بعد الدور الكبير الذي لعباه في وصول إنجلترا إلى النهائي الأوروبي.

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