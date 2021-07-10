موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي "يورو 2020"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلتقي منتخبا إنجلترا وإيطاليا على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، في الحادية عشر من مساء غدً، بتوقيت الإمارات، على كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وستكون مباراة الغد، هي النهائي الأول للإنجليز في الأمم الأوروبية، وبالتالي يتطلع "الأسود الثلاثة"، إلى لقبهم الأول، بينما سيكون النهائي الرابع للطليان على مدار تاريخهم الأوروبي، ويبحث "الآزوري"، عن الفوز بثاني ألقابه في أمم أوروبا بعد غياب 53 عاماً، إذ كان لقبه الأول في عام 1968.

ويستمد المنتخب الإنجليزي الكثير من قوته في لقاء الغد، من اللعب على أرضه وبين جماهيره، على الرغم إنه لم تنجح سوى 3 منتخبات فقط، من الفوز باللقب الأوروبي على أرضها، وهي منتخبات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا في نهائي نسخ أعوام 1964 و1968 و1984.

ويملك المنتخبين تاريخاً مشتركاً طويلاً، وجمعت آخر مواجهة بينهما في مايو 2018، في مباراة ودية على ملعب ويمبلي، وانتهت بالتعادل 1-1، أما آخر مباراة رسمية، فكانت في دور المجموعات لكأس العالم 2014، وفازت إيطاليا 2-1.

في حين، ستكون مواجهة الغد، هي الأولى بين إيطاليا وإنجلترا في أمم أوروبا منذ نسخة 2012، وفاز المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح، أما أول مواجهة بينهما في كأس الأمم الأوروبية، فجرت في نسخة 1980، وفازت فيها إيطاليا أيضاً، بهدف دون مقابل.

ولم تحقق إنجلترا أي فوز رسمي على إيطاليا منذ الفوز 2-0 في ويمبلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1978، ويعتبر الفوز الرسمي الوحيد لإنجلترا على إيطاليا في كل المسابقات.

المباراة: إيطاليا × إنجلترا

التوقيت: 23:00

الدور: النهائي

الملعب: استاد ويمبلي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز