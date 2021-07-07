موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي "يورو 2020"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يترقب جمهور كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، لقاء منتخبي إنجلترا والدنمارك على ملعب استاد ويمبلي في الحادية عشر من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية.

وبدأ منتخب إنجلترا مشواره في البطولة، بالفوز على كرواتيا 1-0، قبل أن يتعادل مع إسكتلندا 0-0، ثم يعود لطريق الانتصارات مجدداً بالفوز على التشيك 1-0، وليتصدر مجموعته ويواجه منتخب ألمانيا في دور الـ 16 ويتغلب عليه 2-0، ويلاقي أوكرانيا في الدور ربع النهائي ويحقق فوزاً كاسحاً 4-0.

أما منتخب الدنمارك، فبدأ مشواره في البطولة بالخسارة بهدف نظيف من منتخب فنلندا، في مباراة كانت ولا زالت حديث العالم، بعدما شهدت إصابة لكريستيان إيركسن بأزمة قلبية كادت أن تفقده حياته، قبل أن ينقذه الطاقم الطبي، ثم خسر من بلجيكا 1-2، وفاز على روسيا 4-1، ليتأهل إلى دور الـ 16 ويكتسح ويلز 4-0، وأخيراً التشيك 2-1 في الدور ربع النهائي.

وسبق أن تواجه المنتخبين في 22 مباراة، ونجح إنجلترا في تحقيق الفوز في 12 مباراة، وفازت الدنمارك في 4 مواجهات، وتعادلا في 6 مباريات، ولم يلتق المنتخبين سوى مرة واحدة في نهائيات الأمم الأوروبية، وكان ذلك في نسخة عام 1992، وانتهى اللقاء بالتعادل 0-0.

المباراة: إنجلترا × الدنمارك

التوقيت: 23:00

الدور: نصف النهائي

الملعب: استاد ويمبلي

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