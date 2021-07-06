دعوة إريكسن وزوجته ومنقذيه لنهائي "يورو 2020"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تمت دعوة كريستيان إريكسن، وزوجته، والطاقم الطبي المكون من ستة أفراد، والذين أنقذوا حياته، إلى إستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، لمشاهدة نهائي أمم أوروبا "يورو 2020"، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وانهار إريكسن (29 عاماً)، خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب الدنمارك في دور المجموعات ضد منتخب فنلندا في 12 يونيو الماضي، وتطلب علاجاً طبياً طارئاً، وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وتم إعادة تشغيل قلبه باستخدام مزيل الرجفان.

ثم نقل بعدها إلى المستشفى، وبعد استقرار حالته، نقل للتعافي في منزله، ولا يوجد تأكيد على ما إذا كان إريكسن سيكون في لندن بعد لحضور النهائي، ولكن الطاقم الطبي قبل الدعوة، وأكد أحدهم ويدعى بيتر إرسغارد، إنه يشعر بالفخر لتلقي دعوة كبار الشخصيات، من ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال في تصريحات صحفية: "أنا متحمس، مثل طفل في ليلة عيد الميلاد، وأنا فخور جداً بجهودي، وأيضاً بالفريق الطبي بأكمله، ولم يكن جهد شخص واحد".

وتحدت الدنمارك الصعاب لتصل إلى نصف نهائي البطولة، لتلتقي إنجلترا غدً، للحصول على مكان في النهائي، وفي حالة نجاحها، ربما يكون إريكسن حاضراً في المدرجات، وربما يشاهد زملاءه وهم يرفعون الكأس لأول مرة منذ عام 1992.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز