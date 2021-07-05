بوغبا يهرب بعائلته إلى ميامي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

هرب بول بوغبا، من التداعيات المريرة لخروج فرنسا من كأس أمم أوروبا «يورو 2020»، بالطيران وزوجته ماريا سالوس، إلى ميامي للاستمتاع بعطلة، بعد أيام قليلة فقط من اتهامات زملائه بعدم الدفاع بشكل كاف في المباراة التي خسرتها فرنسا من سويسرا، وودعت البطولة الأوروبية، رغم أن «الديوك» كانوا مرشحين بقوة للفوز بالبطولة، بعد فوزهم بكأس العالم في روسيا 2018.

والتقطت صور عديدة لنجم مانشستر يونايتد، وهو يقوم بالتسوق مع زوجته وأطفاله، وبدا كأنه نسي البطولة الأوروبية، في الوقت الذي لا تزال تداعيات الخروج، تثير جدلاً في فرنسا، بظهور تقارير تكشف عن وقوع مشاجرات بين مختلف لاعبي فرنسا، بما في ذلك بوغبا، بالإضافة إلى اشتباكات بين عائلات النجوم الذين شاهدوا المباراة في المدرجات.

ومن المقرر أن ينضم بوغبا (28 عاماً)، إلى مانشستر يونايتد، استعداداً للموسم الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن مستقبله في النادي لا يزال غير واضح، في ظل تحدث وكيل أعماله، مينو رايولا، بشكل دائم عن احتمال رحيل اللاعب عن يونايتد.

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