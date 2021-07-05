أسعار نارية لتذاكر المربع الذهبي ونهائي «يورو 2020»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بعد وصول منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، واستعداده للقاء منتخب الدنمارك على ملعب استاد ويمبلي في العاصمة لندن بعد غد، ارتفعت قيمة تذاكر المباراة لأكثر من 20 ضعفاً، مع سعي الآلاف للحصول على تذكرة للمباراة، والتي يظهر فيها «الأسود الثلاثة»، للمرة الأولى في المربع الذهبي للبطولة الأوروبية منذ 25 عاماً.

وتشكلت قوائم الانتظار أيضاً للتذاكر، على مواقع إعادة البيع، لتصل التذكرة الأقل سعراً، وقيمتها 73 جنيهاً إسترلينياً، إلى 1400 جنيه إسترليني للتذكرة، ووصل سعر تذكرة المباراة النهائية لأكثر من 3000 جنيه إسترليني، على الرغم من أن المتأهلين للمباراة النهائية، لم يتم تحديدهما بعد.

ومن المقرر أن يسمح لنحو 60 ألف مشجع بحضور قبل النهائي في ويمبلي، ليكون أكبر حشد لكرة القدم منذ انتشار فيروس «كورونا» في مارس 2020، فيما تم تأمين 8500 تذكرة لجماهير الدنمارك، وأعلن اتحاد الكرة الدنماركي، أنه سيتم بيع 5000 تذكرة منها للدنماركيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، إذ لا يمكن للمشجعين في الدنمارك، السفر لحضور المباراة، لأنهم سيضطرون إلى الحجر الصحي.

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