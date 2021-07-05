موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي "يورو 2020"

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يلتقي المنتخبان الإسباني والإيطالي على ملعب استاد ويمبلي في الحادية عشر من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، في المواجهة المرتقبة ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا "يورو 2020" لكرة القدم، في امتداد لتاريخ اللقاءات الكلاسيكية التي تجمعهما في المنافسات الدولية.

وستكون المباراة بعد مواجهتين قويتين للمنتخبين في الدور ربع النهائي، إذ تمكن المنتخب الإسباني من تجاوز عقبة المنتخب السويسري بركلات الترجيح (3-1)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، فيما استطاع منتخب إيطاليا التغلب على بلجيكا 2-1.

ويملك المنتخبان تاريخ طويل من المواجهات التاريخية في بطولتي كأس العالم والأمم الأوروبية التي كان لقاءهما الأول فيها في الدور الأول لـ"يورو 1988" في ألمانيا، وفازت إيطاليا (1-0)، ثم كانت المواجهة الثانية في "يورو 2008" في ضيافة كل من النمسا وسويسرا، وفازت إسبانيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وجمعت المواجهة الثالثة بينهما في نهائي "يورو 2012 في ضيافة كل من بولندا وأوكرانيا، وتفوقت إسبانيا برباعية نظيفة، وحققت لقبها الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخها، وكانت المواجهة الأخيرة بينهما في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية، خلال "يورو 2016" في فرنسا، وفازت إيطاليا (2-0).

والجدير بالذكر، أن مباراة الغد، يديرها الحكم الألماني فيليكس بيريش، ويساعده مواطنيه مارك بورش وستيفان لوب، فيما سيكون الروسي سيرغي كاراتسيف حكما رابعاً، وفي تقنية الفيديو، يتولى المساعدة، طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماركو بريتس، ويعاونه كريستيان دينغيرت وكريستيان جيتيلمان وباستيان دانكيرت.

المباراة: إيطاليا × إسبانيا

التوقيت: 23:00

الدور: نصف النهائي

الملعب: استاد ويمبلي

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