منتخب إنجلترا من مغضوب عليه إلى محقق الأرقام القياسية

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

تحول المنتخب الإنجليزي لكرة القدم من منتخب مغضوب عليه من قبل جماهيره والاعلام الإنجليزي إلى منتخب يحقق ويحطم عدداً من الأرقام القياسية عقب فوزه الكبير على نظيره التشيكي برباعية نظيفة في مواجهات ربع النهائي وترقيه لدور قبل النهائي بامتياز في بطولة أمم اوروبا "يورو 2020".

شباك نظيفة

ومن اهم الإنجازات و الأرقام القياسية التي حققها منتخب الأسود الثلاثة انه باتت إنجلترا هي أول منتخب في تاريخ بطولة أوروبا يبدأ مشواره بـ5 شباك نظيفة على التوالي.

والنتائج كالتالي :

إنجلترا 1-0 كرواتيا

إنجلترا 0-0 إسكتلندا

إنجلترا 1-0 التشيك

إنجلترا 2-0 ألمانيا

إنجلترا 4-0 أوكرانيا

ثلاثية مميزة

وأصبح منتخب إنجلترا أول منتخب في اليورو يسجل 3 أهداف بالرأس في مباراة واحدة الأمر الذي لم يحصل في تاريخ البطولة، وهو ما حدث في مباراته التاريخية امام منتخب التشيك التي انتهت برباعية نظيفة منها ثلاثة اهداف بالراس.

انجاز تاريخي

وبات الحارس بيكفورد هو ثاني حارس مرمى في تاريخ منتخب إنجلترا يحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية.

وكان غوردون بانكس الأسطوري هو الأول في عام 1966 صاحب الإنجاز التاريخي في حراسة مرمي المنتخب الإنجليزي.

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