الدنمارك إلى نصف النهائي بالفوز على التشيك
تأهل منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1992 حين توج باللقب القاري، بعد فوزه على نظيره التشيكي 2-1 السبت على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.
سجل هدفي الدنمارك توماس ديلايني (5) وكاسبر دولبيرغ (42)، فيما سجل باتريك شيك هدف التشيك، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف متساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودّع المنافسات من ثمن النهائي بخسارة بلاده أمام بلجيكا (صفر-1).
وباتت الدنمارك التي تلتقي الفائز من مباراة انجلترا وأوكرانيا في وقت لاحق اليوم، ثالث منتخب يحجز بطاقته للمربع الذهبي بعد اسبانيا وإيطاليا.