الدنمارك إلى نصف النهائي بالفوز على التشيك

المصدر: أ ف ب

تأهل منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1992 حين توج باللقب القاري، بعد فوزه على نظيره التشيكي 2-1 السبت على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

سجل هدفي الدنمارك توماس ديلايني (5) وكاسبر دولبيرغ (42)، فيما سجل باتريك شيك هدف التشيك، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف متساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودّع المنافسات من ثمن النهائي بخسارة بلاده أمام بلجيكا (صفر-1).

وباتت الدنمارك التي تلتقي الفائز من مباراة انجلترا وأوكرانيا في وقت لاحق اليوم، ثالث منتخب يحجز بطاقته للمربع الذهبي بعد اسبانيا وإيطاليا.



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