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    الدنمارك إلى نصف النهائي بالفوز على التشيك

    المصدر:
    • أ ف ب
    التاريخ:

    تأهل منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1992 حين توج باللقب القاري، بعد فوزه على نظيره التشيكي 2-1 السبت على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

    سجل هدفي الدنمارك توماس ديلايني (5) وكاسبر دولبيرغ (42)، فيما سجل باتريك شيك هدف التشيك، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين إلى 5 أهداف متساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودّع المنافسات من ثمن النهائي بخسارة بلاده أمام بلجيكا (صفر-1).

    وباتت الدنمارك التي تلتقي الفائز من مباراة انجلترا وأوكرانيا في وقت لاحق اليوم، ثالث منتخب يحجز بطاقته للمربع الذهبي بعد اسبانيا وإيطاليا.
     

    كلمات دالة:
    • الدنمارك ،
    • التشيك،
    • كأس امم اوروبا
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