اسبانيا تسقط سويسرا بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي

المصدر: أ ف ب

وضعت اسبانيا حدا لمشوار سويسرا المثير وبلغت الدور نصف النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم، عندما تغلبت عليها 3-1 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي الاضافي، الجمعة في سان بطرسبورغ في ربع النهائي.

وافتتحت اسبانيا التسجيل بهدف للاعب سويسرا دنيس زكريا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (8)، قبل أن يدرك جيردان شاكيري التعادل (68)، قبل ان تتلقى الاخيرة ضربة موجعة بطرد لاعب وسطها ريمو فرويلر لتدخل على البديل جيرارد مورينو (77).

وتصدى الحارس الاسباني أوناي سيمون لركلتي فابيان شار ومانويل أكانجي، فيما علت تسديدة روبن فارغاس العارضة قبل ان يحسم ميكيل اورياسابال الفوز.

وتلتقي اسبانيا في الدور المقبل مع بلجيكا او ايطاليا اللتين تلتقيان لاحقًا في ميونيخ.

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