موعد مباراة إنجلترا وأوكرانيا في ربع نهائي «يورو 2020»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تصب الترشيحات في مصلحة إنجلترا عندما تلتقي أوكرانيا على ملعب استاد الأوليمبيكو في الحادية عشرة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020». وعندما ذهب فريق المدرب جاريث ساوثجيت، لمواجهة ألمانيا في الدور ثمن النهائي الثلاثاء الماضي، كانت تلاحقه ذكريات الفشل التاريخي بلا هوادة ضد غريمه والخوف من تكرار الأمر، لكن الآن من المتوقع أن تفوز إنجلترا على أوكرانيا في روما في دور الثمانية.

ولا يقتصر ترشيح إنجلترا على وسائل الإعلام والجماهير، المنتشين بالفوز على ألمانيا في ويمبلي، فأي تحليل موضوعي للفريقين سيصل إلى النتيجة ذاتها؛ فإنجلترا تحتل التصنيف الثالث عالمياً، فيما تأتي أوكرانيا في المركز 24.

ويبلغ متوسط سعر لاعب في المنتخب الإنجليزي 57.8 مليون يورو، مقابل 6.6 ملايين يورو للاعب في أوكرانيا، ويقدر ثمن هاري كين قائد إنجلترا، بأكثر من 100 مليون يورو، بينما يبلغ سعر أولكسندر زينتشنكو أبرز لاعبي أوكرانيا، أقل من ربع هذا المبلغ.

وفي دور المجموعات لم تخسر إنجلترا وتصدرت مجموعتها، بينما خسرت أوكرانيا مرتين، وكان الفريق الوحيد المتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث الذي حصد ثلاث نقاط، وتلعب أوكرانيا للمرة الأولى دور الثمانية في بطولة أوروبا، بينما هذه المرة هي السادسة لإنجلترا. واهتزت شباك أوكرانيا 6 مرات في 4 مباريات، بينما ما زالت شباك إنجلترا نظيفة وفي 7 مواجهات، وفيها انتصرت إنجلترا 4 مرات، مقابل فوز واحد لأوكرانيا.

وبينما يدخل فريق المدرب ساوثجيت، مدعوماً بالأجواء المثيرة في ويمبلي، فمعنويات أوكرانيا مرتفعة بعدما هز أرتيم دوفبيك الشباك في نهاية الوقت الإضافي ليمنحها الفوز 2-1 على السويد في الدور ثمن النهائي. وستكون إنجلترا تحت الضغط، إذ إن الهزيمة ستعني أنها كانت مشاركة فاشلة لها علماً بأنها ستترك ملعب ويمبلي في هذه المباراة، وتتجه إلى الاستاد الأولمبي في العاصمة روما أمام عدد أقل من جماهيرها.

المباراة: إنجلترا × أوكرانيا

التوقيت: 23:00

الدور: ربع النهائي

الملعب: استاد الأوليمبيكو

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