موعد مباراة الدنمارك والتشيك في ربع نهائي «يورو 2020»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي منتخبا الدنمارك والتشيك على ملعب استاد باكو الأولمبي في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، في المباراة الثالثة للدور ربع النهائي لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» لكرة القدم. وتحلم الدنمارك بتكرار إنجاز «يورو 1992» في السويد، عندما شاركت بديلاً ليوغوسلافيا وقتها، الصادر بحقها عقوبات سياسية دولية في ذاك الوقت، وتمكنت الدنمارك من جمع 4 نقاط في الدور الأول بالفوز على فرنسا 2-1، ثم تعادل سلبي مع إنجلترا، وخسارة 0-1 أمام السويد، وتأهلت إلى الدور التالي.

وفي الدور قبل النهائي، فجرت المفاجأة بالفوز على هولندا حامل اللقب بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وفي النهائي فازت 2-0 على ألمانيا، بطل كأس العالم بإيطاليا 1990، وتوجت بطلة للبطولة الأوروبية.

وفي نسخة 2020 الحالية، جاء المنتخب الدنماركي من بعيد، وبعدما تخطى صدمة نفسية تمثلت في تعرض لاعبه كريستيان إريكسن لأزمة قلبية داخل الملعب أمام فنلندا، ليخسر أولى مبارياته 0-1، ثم يخسر أيضاً من بلجيكا 1-2، ولكنه تمكن من الفوز على روسيا في الجولة الأخيرة 4-1، ويحتل وصافة المجموعة، ويتأهل للدور ثمن النهائي، ويفوز على ويلز 4-0.

أما المنتخب التشيكي، فيطمح إلى تكرار إنجاز «يورو 1996»، عندما شارك للمرة الأولى بعد الانفصال، ووقتها احتل وصافة المجموعة الثالثة القوية برصيد 4 نقاط، ثم فجر مفاجأة وأطاح بالبرتغال من دور الثمانية، ثم بفرنسا بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي، وخسر بصعوبة بالغة في النهائي أمام الألمان بهدف ذهبي سجله أوليفر بيرهوف، ودفع مسؤولي الكرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات لإلغاء الهدف الذهبي.

وفي النسخة الحالية، تأهلت التشيك بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعدما جمعت 4 نقاط بالفوز على اسكتلندا 2-0، والتعادل مع كرواتيا 1-1، والخسارة بصعوبة أمام إنجلترا 0-1، وكرست عقدتها التاريخية لهولندا في الدور قبل النهائي، بالإطاحة بها خارج البطولة بالفوز عليها 2-0، في الدور ثمن النهائي.

المباراة: الدنمارك × التشيك

التوقيت: 20:00

الدور: ربع النهائي

الملعب: استاد باكو الأولمبي

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