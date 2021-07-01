موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يرى المشككون أن وصول إيطاليا، إلى دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، كان سهلاً، لكن هذا سيتغير في الحادية عشرة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، عند مواجهة بلجيكا، ونجمها البارز الذي يعرفه الإيطاليون جيداً.

واستمتع روميلو لوكاكو بأحد أفضل مواسمه خلال مسيرته في 2020-2021، واختير أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد أن قاد المهاجم البلجيكي إنتر ميلان للقبه الأول في المسابقة خلال 11 عاماً.

ويضع لوكاكو نصب عينيه، مواجهة زملاء بفريقه، ومنافسين اعتاد اللعب ضدهم أسبوعياً، حين تلتقي بلجيكا وإيطاليا في استاد أليانز أرينا بميونخ، بالدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية، بعد أن فاز المنتخبان في كل المباريات الأربع بالبطولة.

وحققت إيطاليا رقماً قياسياً، بعدم الخسارة في 31 مباراة، في سلسلة ممتدة منذ سبتمبر 2018، أمام البرتغال، لكن هذه المسيرة لم تقنع الجميع، بداعي أن فريق المدرب روبرتو مانشيني، تفوق على منافسين أقل تصنيفاً في البطولة، وهم سويسرا وتركيا وويلز والنمسا.

وفي وجود لوكاكو في قيادة هجوم المنتخب المصنف الأول عالمياً، لن تكون مهمة إيطاليا سهلة هذه المرة، بعدما سجل 24 هدفاً في الدوري خلال الموسم الماضي مع إنتر ميلان، في ثاني أفضل سجل بمسيرته على المستوى المحلي، لكن فرصه في زيادة أهدافه الثلاثة ببطولة أوروبا الحالية، ربما تتأثر بإصابة اثنين من أبرز مساعديه.

وعانى كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، صاحب ثاني أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، من إصابة بالكاحل، خلال فوز بلجيكا 1- 0 على البرتغال في دور 16، بينما تعرض القائد إيدين هازارد لمشكلة عضلية بالساق، وربما يكون الثنائي جاهزاً لمباراة الغد، لكن إذا غاب أي منهما أمام دفاع استقبل هدفاً لأول مرة بعد 19 ساعة و28 دقيقة من النمسا، يوم السبت الماضي، قد يعيش لوكاكو أمسية صعبة.

المباراة: بلجيكا × إيطاليا

التوقيت: 23:00

الدور: ربع النهائي

الملعب: استاد أليانز أرينا

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