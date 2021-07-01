موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في ربع نهائي «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بعد التخلص من توتر البداية، يبدو المنتخب الإسباني وفير الأهداف، مستعداً للسير على خطى أسلافه الحائزين على العديد من الألقاب، رغم أن منتخب سويسرا الذي يواجهه في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا «يورو2020»، هو بالضبط نوع الفريق الذي يكره مواجهته.

وفازت إسبانيا بمباراتها الأولى في أدوار إقصائية منذ إحراز لقب بطولة أوروبا 2012، عندما هزمت كرواتيا 5-3 لتصبح صاحبة أقوى هجوم في البطولة برصيد 11 هدفاً، بعد أن سجلت هدفاً واحداً في أول مباراتين.

وتحمس مشجعو إسبانيا أكثر، عندما صعق المنتخب السويسري غير المرشح، فرنسا بطلة العالم، بعد أن عوض تأخره 1-3، ليتعادل 3-3، ثم ينتصر في ركلات الترجيح.

ولكن على الرغم من افتقار المنتخب السويسري لنجوم عالميين مثل الثلاثي الفرنسي أنطوان جريزمان وكريم بنزيما وكيليان مبابي، يجب على المنتخب الإسباني الاستعداد لأمسية طويلة، وهو يحاول العثور على سبيل لاختراق دفاع فريق المدرب فلاديمير بتكوفيتش، على ملعب استاد غازبروم أرينا في سان بطرسبرج.

ولا يمتلك المنتخب السويسري الدفاع الأكثر صلابة، بعد أن اهتزت شباكه 8 مرات في 8 مباريات، لكن مدربه بتكوفيتش، والذي يستخدم أسلوب لعب 3-4-1-2، من المرجح أن يعد فريقه لحرمان إسبانيا من المساحات في الثلث الأخير.

ويشكل المهاجم طويل القامة هارس سفيروفيتش، والذي سجل هدفين بالرأس أمام فرنسا، خطورة أيضا في ألعاب الهواء التي واجه قلبا دفاع المنتخب الإسباني إيمريك لابورت وباو توريس، صعوبات في التعامل معها في البطولة، وتفوق عليهما روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا، وماريو باشاليتش لاعب كرواتيا.

مباراة: إسبانيا × سويسرا

التوقيت: 20:00

الدور: ربع النهائي

الملعب: استاد غازبروم أرينا

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