مفاجآت «يورو».. سويسرا تقصي فرنسا وكرواتيا تودّع أمام إسبانيا

المصدر: بوخارست - أ ف ب

حقق المنتخب السويسري «المعجزة» وتأهل إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2020 لكرة القدم أول من أمس، عندما أقصى فرنسا بطلة العالم بركلات الترجيح 5 - 4، ليلاقي في الدور المقبل إسبانيا التي حجزت بطاقتها بفوز على وصيفة مونديال روسيا 2018 كرواتيا 5 - 3 بعد التمديد.

على ملعب «أرينا ناتسيونالا» في العاصمة الرومانية بوخارست، منح الحارس السويسري يان سومر منتخب بلاده بطاقة العبور إلى ربع النهائي بتصديه لركلة ترجيح حاسمة لنجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في مباراة مثيرة احتكم فيها المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل 3 - 3 في الوقتين الأصلي والإضافي. وسجل أهداف بطلة مونديال روسيا 2018، كريم بنزيمة (57 و59) وبول بوغبا (75)، فيما أحرز أهداف سويسرا هاريس سيفيروفيتش (15 و81) وماريو غافرانوفيتش (90). وكان الحارس الفرنسي هوغو لوريس تصدى لركلة جزاء نفذها ريكاردو رودريغيز (55). وفي ظل كثرة الإصابات والإرهاق، دخلت فرنسا المباراة بعد إنهاء «مجموعة الموت» في الصدارة أمام ألمانيا والبرتغال، لتواجه خصماً سويسرياً تعرفه جيداً ولم تخسر أمامه منذ 29 عاماً.

لكن سويسرا، التي غالباً ما تخرج من الدور ثمن النهائي في البطولات الكبرى، ما عدا بلوغها ربع نهائي مونديال 1954 الذي استضافته على أرضها، لم تكن لقمة سائغة.

وبدأ الضغط فرنسياً مبكراً في الدقيقة الثانية، جاء الرد السويسري صاعقاً في الدقيقة 15 تحديداً، عندما ارتقى سيفيروفيتش لعرضية من ستيفن زوبر وحولها برأسه في الشباك إلى يمين هوغو لوريس، مستغلاً خطأ في التغطية من كليمان لانغليه.

سيناريو المباراة

وفي الشوط الثاني تبدّل سيناريو المباراة، ففي الدقيقة 52، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لسويسرا بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) التي أظهرت تدخلاً من بنجامان بافار على زوبر، لكن لوريس كان بالمرصاد وتصدى للركلة التي نفذها ريكاردو رودريغيز (55).

بعد دقيقتين، أدرك «الأزرق» التعادل عن طريق بنزيمة الذي تسلم تمريرة من كيليان مبابي، وروضها بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسكنها شباك سومر (57)، ليضيف الثاني له ولمنتخب بلاده، عندما أكمل برأسه الكرة التي أنقذها سومر بعد تسديدة من غريزمان (59).

قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، جاءت تسديدة صاروخية رائعة من بوغبا من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا إلى يسار سومر، لتعلن عن ثالث أهداف الفرنسيين (75).

ورد سيفيروفيتش بتقليص الفارق في الدقيقة 81 برأسية قوية في شباك لوريس، ليصدم غافرانوفيتش الفرنسيين بإدراك التعادل في الوقت القاتل (90)، بتسديدة إلى يسار لوريس، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

لم تغير الدقائق الثلاثون الإضافية من نتيجة المباراة، فالتجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، وكان الحظ إلى جانب السويسريين، ومعانداً لمبابي الذي لم يسجّل أي هدف في البطولة، حتى ركلة ترجيح حاسمة.

نيران صديقة

وعلى ملعب «باركن ستاديوم» في كوبنهاغن، احتاج المنتخب الإسباني «الماتادور» إلى شوطين إضافيين للفوز على وصيف بطل مونديال روسيا 2018 كرواتيا بنتيجة 5 - 3 في مباراة «مجنونة». افتتحت كرواتيا التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما فشل الحارس الإسباني أوناي سيمون في السيطرة على كرة استقرت في شباكه (20).

وعادل بابلو سارابيا بتسديدة من داخل المنطقة (38)، ليضيف زميلاه سيزار أسبيليكويتا من رأسية (57) وفيران توريس (77) الهدفين الثاني والثالث لإسبانيا.

غير أن الرد الكرواتي لم يتأخر فسجل البديل ميسلاف أورسيتش هدف تقليص الفارق (85)، قبل أن يدرك البديل الآخر ماريو باساليتش التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. وصعق «لا روخا» منافسه بهدفين في غضون أربع دقائق في الشوط الأوّل الإضافي عبر الهداف ألفارو موراتا (100) والبديل ميكيل أويارسابال (103).

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