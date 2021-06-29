بالفيديو.. رونالدو يركل شارة قيادة البرتغال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

التقطت كاميرا أحد العاملين في استاد إشبيلية، كريستيانو رونالدو، وهو يركل شارة قيادة منتخب بلاده، بعد الخسارة 0-1 من منتخب بلجيكا، والخروج من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وهو ما أثار حالة من الاستياء من تصرف النجم البرتغالي، خاصة وأنها المرة الثانية هذا العام، والتي يقوم فيها مهاجم يوفنتوس بالإشارة إلى إحباطه بنفس الطريقة تقريباً.

وأوضح الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، مشاعر رونالدو عندما غادر الملعب، من خلال نزع شارة قيادة المنتخب وركلها على الأرض، بينما كان يتجه نحو النفق في إشبيلية، ووضح مدى غضب اللاعب من الخروج الأوروبي.

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وليست هذه هي المرة الأولى هذا العام التي يخرج فيها رونالدو إحباطه من شارة القيادة الخاصة به، ففي مارس الماضي، وخلال إحدى مباريات تصفيات كأس العالم، أظهر قائد البرتغال غضبه وألقى بالشارة على الأرض، بعدما أخطأ طاقم التحكيم بإلغاء هدف سجله اللاعب أمام منتخب صربياً، بداعي عدم تجاوز الكرة لخط المرمى.

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