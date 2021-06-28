إسبانيا وكرواتيا .. مواجهة تحقق عدداً من الأرقام القياسية

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

شهدت مباراة إسبانيا وكرواتيا اليوم في دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم تحقيق العديد من الأرقام القياسية والأحداث التاريخية المهمة عقب الفوز الكبير للمنتخب الإسباني 5-3 وترقيه لمرحلة الثمانية الكبار.

8 أهداف

وباتت مباراة إسبانيا و كرواتيا ثاني أكثر مباراة في تاريخ كأس أمم أوروبا تشهد تسجيل أهداف باهتزاز الشباك 8 مرات، وهو رقم لا تتفوق عليه سوى

مباراة فرنسا ويوغوسلافيا في نصف نهائي نسخة 1960 والتي شهدت تسجيل 9 أهداف.

خماسية إسبانية

ومن الأرقام القياسية والتاريخية في مواجهة اليوم باتت إسبانيا أول منتخب يسجل 5 أهداف في مباراتين متتاليتين في تاريخ بطولة أمم أوروبا وأول منتخب يسجل 5 أهداف لـ 5 لاعبين مختلفين في مباراة واحدة.

انجاز كرواتي

وأصبح ميسلاف أورسيتش أول لاعب بديل يسجل ويصنع لمنتخب كرواتيا في مباراة واحدة ببطولة كبرى بعدما سجل هدفاً في مرمى إسبانيا بدور الـ16 من يورو_2020

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