موعد مباراة السويد وأوكرانيا «يورو 2020»

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

أعلن الهداف السويدي إميل فورزبيرغ، موقفه النهائي من خوض مباراة دور الـ 16 بكأس أمم أوروبا «يورو 2020»، مع منتخب بلاده أمام منتخب أوكرانيا في الحادية عشرة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد هامبدن بارك في غلاسكو بإسكتلندا.

وسجل اللاعب، 3 أهداف مع السويد، التي افتتحت البطولة بالتعادل السلبي مع إسبانيا، قبل أن تتفوق على سلوفاكيا بهدف وحيد سجله فورزبيرغ من ركلة جزاء، ثم فازت 3-2 على بولندا بفضل ثنائية اللاعب ذاته، والذي غاب عن المران أول من أمس، بعد اللعب في ظروف شديدة الحرارة في إشبيلية الإسبانية، وسان بطرسبرج الروسية، وقال فورزبيرغ: «حالتي جيدة، وشاركت في التدربيات مجدداً، وغيابي عن مران السبت، إجراء احترازي، ولا توجد مشكلة».

ويبدأ فورزبيرغ، في مركز الجناح الأيسر، لكنه يدخل في عمق الملعب، ويشغل أحياناً مركز صانع اللعب، ويواجه مدرب السويد يان أندرسون الصداع المتكرر عند اختيار اثنين للبدء من بين الثلاثي ألكسندر إيساك وروبن كوايسون وماركوس بيرغ.

وبدأ إيساك المباريات الثلاث في دور المجموعات، وإلى جانبه بيرغ في أول مباراتين، وكوايسون في المباراة الثالثة أمام بولندا، ولم يسجل أي لاعب منهم في هذه البطولة، ومن بين الاختيارات المتاحة أيضاً، فيكتور كلايسون الذي سجل هدف الفوز قرب النهاية أمام بولندا، وكذلك زميله ديان كولوسيفسكي الذي صنع هدفين بعد المشاركة كبديل في المباراة ذاتها.

وستلعب السويد ضد منتخب أوكرانيا المفعم بالمشاعر بقيادة المدرب أندريه شيفتشنكو، والذي يحظى بدعم كبير بعد الفوز على مقدونيا الشمالية 2-1، وعقب الخسارة أمام هولندا 2-3، والنمسا 0-1، ولينتزع المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إنستغرام: «لأول مرة في التاريخ، اجتاز منتخب أوكرانيا دور المجموعات في بطولة أوروبا وبلغ الأدوار الإقصائية، ويبدو أن كرة القدم ردت لنا الدين على كل الأوقات التي لم تكن فيها عادلة معنا».

المباراة: السويد × أوكرانيا

الدور: الـ 16

التوقيت: 23:00

الملعب: استاد هامبدن بارك

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