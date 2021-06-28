موعد مباراة إنجلترا وألمانيا في «يورو 2020»

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

يستضيف ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، مباراة قوية تجمع بين منتخبي إنجلترا وألمانيا، في دور الـ 16 من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتحظى المباراة باهتمام إعلامي وجماهيري كبير منذ الإعلان عن أطراف مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة الأوروبية، وتعود آخر مواجهات المنتخبين في كأس الأمم الأوروبية، وعلى ملعب استاد ويمبلي إلى «يورو 1996».

وفي هذا التوقيت، تمكن المنتخب الألماني من التفوق بركلات الترجيح في مباراتهما بالدور نصف النهائي، وفي تلك المباراة، كان فيها جاريث ساوثجيت المدير الفني الحالي للمنتخب الإنجليزي، لاعباً في صفوف «الأسود الثلاثة».

فيما كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في البطولات الأوروبية خلال «يورو 2000»، وحينها حسم منتخب إنجلترا النتيجة بهدف دون رد، ضمن دور المجموعات.

أما آخر مواجهة جمعت المنتخبين في بطولة كبرى، فكانت خلال منافسات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وحينها تغلب منتخب ألمانيا 4-1 في الدور ثمن النهائي.

وخاض المنتخبان مباراتين في تاريخ البطولات الأوروبية، وتبادلا فيهما الفوز، كما تواجه المنتخبان 4 مرات في تاريخ نهائيات كأس العالم، وفاز المنتخب الألماني 3 مرات، والمنتخب الإنجليزي مرة وحيدة، وكانت في نهائي بطولة 1966.

والجدير بالذكر، أن المنتخب الإنجليزي تأهل للدور الثاني في «يورو 2020»، بعد أن حصل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن فاز على كرواتيا والتشيك بنتيجة واحدة 1-0، وتعادل مع اسكتلندا بدون أهداف.

فيما وقع المنتخب الألماني في «مجموعة الموت» في «يورو 2020»، وتأهل كوصيف بصعوبة بالغة، بعد أن خسر من فرنسا في المباراة الأولى 0-1، ثم فاز على البرتغال في الثانية 4-2، وكاد أن يخسر من المجر في الثالثة، لكنه نجح في الحصول على نقطة التعادل 2-2.

المباراة: إنجلترا × ألمانيا

الدور: الـ 16

التوقيت: 20:00

الملعب: استاد ويمبلي

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