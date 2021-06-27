موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا في "يورو 2020"

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تخوض إسبانيا أصعب اختبار لها حتى الآن في كأس أمم أوروبا لكرة القدم، عندما تلتقي كرواتيا على ملعب استاد باركن ستاديون في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، في دور الـ16 لـ "يورو 2020".

وتفجرت قدرات إسبانيا متأخراً في البطولة الأوروبية، من خلال فوز ساحق 5-0 على سلوفاكيا، عقب تعادلين باهتين مع السويد وبولندا، تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، وستخوض مواجهة تبدو قوية أمام كرواتيا.

ولكن يرى البعض أن الحظ حالف الاسبان بمواجهة مريحة أمام كرواتيا، والتي لا تبدو خطيرة جدا الآن، بقيادة قائد الفريق لوكا مودريتش (36 عاما)، والذي يواصل القتال ومقاومة الزمن، وقاد منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي، بفضل هدف مذهل، وصناعة هدفا لإيفان بريسيتش، ليساهم في الفوز 3-1 على إسكتلندا.

ويبقى الفائز بالكرة الذهبية في 2018، أيقونة كرواتيا، وربما يكون اللاعب الأكثر موهبة في مباراة غدٍ، ويعرف لاعبو إسبانيا مودريتش جيداً، بعد 9 مواسم ساحرة مع ريال مدريد، لكن لن يمكنهم إفشاء معلومات خفية عن لاعب الوسط، بعدما قرر لويس إنريكي عدم ضم أي لاعب من ريال مدريد.

وتتطلع إسبانيا للاستفادة من أرضية ملعب أكثر نعومة في استاد باركن في كوبنهاجن، بعد الشكوى من ملعب لاكارتوخا في إشبيلية، وربما يساعدها أيضاً الابتعاد عن الجماهير الاسبانية غير الصبورة، وسبق أن خسرت إسبانيا 1-2 من كرواتيا في دور المجموعات لأمم أوروبا 2016، لكنها سحقت كرواتيا 6-0 في دوري الأمم الأوروبية 2018، قبل أن تخسر خارج أرضها 2-3 بعد شهرين.

وتفتقد كرواتيا، وصيفة فرنسا بطلة كأس العالم 2018 في روسيا، قلب الدفاع ديان لوفرين، للإيقاف ومن المتوقع أن يحل محله دوي كاليتا-كار.

المباراة: كرواتيا × اسبانيا

الدور: الـ 16

التوقيت: 20:00

الملعب: استاد باركن ستاديون

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز